Senador Guirardi asegura que solo una reforma constitucional aliviará la crisis

El senador Guido Girardi afirmó este miércoles que la propuesta presentada por el Presidente Sebastián Piñera para superar el conflicto social que vive el país, “va en la dirección correcta, pero es absolutamente insuficiente”. Aseguró que “no hay ninguna posibilidad de resolver esta crisis sin una reforma constitucional”.

Consultado por el sueldo de los parlamentarios y ministros dijo que se debe disminuir “entre un 20 y 50% y tener un estándar OCDE”. También, informó que pedirá un “fiscal especial para que investigue las violaciones a los DDHH durante las protestas” y dijo que es “imposible llegar a un acuerdo con el Gobierno si es cómplice de torturas y asesinatos”.

El parlamentario PPD admitió que “el Presidente Piñera cambió de tono y reconoce que el país no está en guerra, porque la única guerra es la de la injusticia, la violencia, las exclusiones, del sufrimiento, de la falta de acceso a la salud a pensiones dignas. Y es en contra de chilenos y chilenas, que son víctimas de ese conflicto”.

Agregó que “lo planteado por el Presidente va en sentido correcto, pero es absolutamente insuficiente. No va a atenuar el descontento social porque no hay cambios estructurales. Ni siquiera quieren retirar el proyecto de reforma tributaria de reintegración que entrega 800 millones de dólares al 1% más rico del país. Una vergüenza”.

Para el senador “el incremento del sueldo mínimo a 350 mil pesos, es una avance, pero -¡cuidado!- no puede ser en base de un subsidio del Estado a las empresas. También debe haber una colaboración del mundo privado en esta materia”.

Girardi criticó que “el impuesto para los que ganan más de 8 millones es a los gerentes y no a los más ricos de este país y nosotros queremos que ellos, que nunca han tributado lo suficiente, lo hagan de una vez. No hay nada en la propuesta del Presidente que toque los intereses de los grandes grupos económicos. Deja indemne y al margen a la gran riqueza de este país que son los principales privilegiados. Eso no es coherente ni consistente”.

En materia de medicamentos, afirmó que “no hay nada nuevo y esperamos medidas concretas: fijación de precios para medicamento como ocurre en todos los países desarrollados, establecer canasta gratuita de todos los medicamentos para adultos mayores”.

El senador insistió en que “no es posible resolver esta crisis sin una reforma constitucional, porque la actual Constitución -custodio y garante del modelo neoliberal- es la camisa de fuerza que impide a Chile avanzar hacia ser un país más equitativo”.

Agregó que sin cambiar la Carta Fundamental, “los medicamentos, la salud, la educación, el agua, la electricidad no podrán ser bienes nacionales de uso público, sino que seguirán siendo bienes privados transables en el mercado”.

Por lo que dijo creer que “esto no se va a detener hasta que los chilenos vean que, efectivamente, hay una agenda que de verdad cambie el modelo hacia uno donde la inclusión social y la equidad sean los ejes principales. Y eso no está ocurriendo”.

Asimismo, añadió que “es imposible llegar a un acuerdo cuando el Estado de Chile y este gobierno están siendo cómplices de violaciones de derechos humanos. Hay situaciones como las torturas en Baquedano y todas las muertes en manos de carabineros y militares que se deben investigar y sancionar. Mañana iremos al Ministerio Público a pedir un fiscal especial porque esto es muy grave”.

Por último, consultado sobre la rebaja de la dieta parlamentaria, el senador dijo que “parte de los desafíos que tiene Chile es que todos se ajusten y estén dispuestos a ceder beneficios y es evidente que parlamentarios, ministros y las altas remuneraciones del Estado también. Y es por eso que presentamos un proyecto de ley que va en esa dirección. Creo que se debe disminuir entre un 20 y 50% y estar en el promedio de los países latinoamericanos o de la OCDE que son criterios y estándares internacionales”.

Agencia Uno