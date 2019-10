Carabineros inicia sumarios ante eventuales apremios ilegítimos en protestas

El general Director de Carabineros, Mario Rozas, confirmó que se iniciaron diversos sumarios al interior de la institución para determinar eventuales apremios ilegítimos en medio de las protestas tras el estallido social que vive el país.

Luego de asistir a la sesión especial de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, en donde el INDH informó nueve casos de abuso, Rozas adelantó que están realizando indagaciones internas.

“Ya hemos iniciado los sumarios administrativos correspondientes para poder establecer la certeza administrativa. Y si hay alguna responsabilidad, vamos a adoptar las medidas del caso. Somos los más interesados de que, en cuanto al control del orden público, las cosas se hagan de acuerdo a los protocolos de actuación que hemos diseñado”, aseguró.

Consultado si los funcionarios indagados siguen en sus funciones, precisó que ante el debido proceso deben mantenerse en la institución.

“El debido proceso dice que deben mantenerse en la institución. Ahora, si hay una certeza administrativa frente un hecho que revista carácter de delito, se adopta la medida de expulsión si es que el caso así lo amerite”, puntualizó.

Rozas declaró que Carabineros no está para reprimir, sino para el control y la restitución del orden público

“(…) la palabra represión es muy fuerte. Nosotros, como trabajamos con las personas, siempre estamos con el diálogo. Si no funciona pasamos a la contención y finalmente al restablecimiento del orden público. Ahora, cuando hay un exceso, no he tenido ningún inconveniente en pedir perdón y sobre todo enmendar las conductas”, aseveró.

Asimismo, recalcó que en medio de esta crisis más de 600 policías han sido lesionados.

Respecto a las denuncias de personas que han perdido la visión producto del uso de balines, lamnetó la situación, precisando que Carabineros está facultado para utilizarlos.

“Yo lamento mucho esa situación, son conductas no deseadas, son situaciones que no buscamos, pero eso está dentro de los protocolos de actuación de control del orden”, subrayó.