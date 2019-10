Presidente Piñera llama a la Alta Comisionada por los DD.HH. Michelle Bachelet

El canciller Teodoro Ribera señaló que el Presidente Sebastián Piñera instruyó a que se invite a la Alta Comisionada por los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, para que invite personal a su cargo y se observe en terreno el resguardo de los derechos fundamentales durante las manifestaciones y el Estado de Emergencia.

“Además, ha instruido que se brinden las mayores facilidades de acceso a estas personas”, agregó, haciendo referencia a los observadores que puedan hacerse presente. “El Presidente va a llamar a la alta comisionada personalmente”, aseguró el ministro.

Ribera también dijo que se ha decidido invitar a José Miguel Vivanco de Human Right Watch para hacerse partícipe de la vigilancia de los derechos humanos.

Por último, el canciller confirmó que APEC y COP25 se realizarán en Chile y que no hay un cambio de planes tras la jornadas de protestas. “No tenemos ningún elemento que nos pudiera justificar no hacer APEC (…) Si queremos tener un país más inclusivo, más socialmente desarrollado, no podemos sino que vincularnos con las economías a la cual les vendemos. En definitiva, APEC es parte de la solución y no parte del problema“, concluyó.