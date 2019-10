Ministro de Obras Públicas: "No hay, ni ha habido, aumento del TAG"

El ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, recalcó que durante este periodo no ha existido alzas en los peajes y que, como Gobierno, están trabajando para que no haya aumentos el próximo año. Las declaraciones del secretario de Estado se dan luego de una movilización de camioneros y taxistas, por el movimiento No Más Tag, quienes protestaron en autopistas y carreteras durante este viernes.

Para las próximas negociaciones con las concesionarias, Moreno dijo que “lo importante es obtener un buen acuerdo y obtener lo que todos queremos: que tengamos un costo de los peajes y un reajuste de los pasajes que sea el que todos queremos”.

“Creo que vamos a tener buenos resultados para el beneficio de todos y creo que esta movilización de hoy día lo único que hace es dificultar la vida de los santiaguinos que ya tenemos suficientes dificultades y problemas“, agregó.

Pese a la manifestación que provocó gran congestión en las rutas, el ministro aseguró que “hay una coincidencia total de buscar maneras que los reajustes en estos (peajes) no sean tan elevados y estamos trabajando en eso. No hay ni habido ningún aumento del TAG“.

“Estos son contratos que vienen desde hace bastante años que han establecido el sistema de reajuste y que estamos cambiando. No es que no se pueda hacer nada, estoy señalando que estamos trabajando en esto desde antes para cambiar los sistemas de reajuste a partir del próximo año porque este año no hay nada que cambiar porque no hay reajuste“, afirmó.