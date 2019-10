Científicos y académicos preparan propuesta para afrontar crisis social

Más de un centenar de científicos, académicos e intelectuales participaron, este viernes, en la sesión de la Comisión Desafíos del Futuro del Senado que fue convocada por el presidente de la instancia -senador Guido Girardi– con el objetivo de escuchar la opinión y propuestas del mundo de la ciencia y la academia para superar de mejor forma el trascendental momento que vive la sociedad chilena.

Tras tres horas de compartir opiniones y visiones diversas de la coyuntura actual se acordó que la presidenta de la Academia de Ciencias de Chile –que agrupa a los Premios Nacionales de Ciencia- elaborará una declaración que reflejará la disposición de los científicos a colaborar en “convertir la crisis, en una oportunidad” y que será suscrita el próximo miércoles por los participantes.

“Es muy importante que nuestros científicos demanden el término del estado de emergencia, la protección de los derechos humanos y una mayor inversión social para que esta crisis se convierta en una oportunidad de cambiar el modelo y pasar a una sociedad más justa y equitativa”, afirmó Girardi.

Y agregó que “aquí se privatizó hasta como pensar el futuro de Chile (…) las universidades, el mundo científico y el Parlamento no puede dejar que el diseño arquitectónico del país lo sigan haciendo unos pocos… debe ser la sociedad entera, con sus mejores talentos, quien defina como debe ser el Chile del siglo XXI”.

En este marco, el senador Juan Antonio Coloma -integrante de la comisión- señaló que “debemos escuchar bien para liderar bien (…) La gente me pregunta como salimos de esto, yo digo que si somos capaces de hacer un esfuerzo conjunto y entender, de ser más generosos a escuchar visiones distintas. Aquí nos necesitamos todos y con humildad les pido toda la ayuda posible”.

Por su parte el senador Francisco Chahuán dijo que “la responsabilidad de aquellos que conducimos es ser capaces de impulsar un proceso de escucha activa para generar las decisiones necesarias a nivel gubernamental que permita darle una salida institucional a la crisis”.

Entre las muchas opiniones emitidas por los participantes la historiadora Sol Serrano señaló que “que el Parlamento tenga la mayor conciencia posible que cuenta con esta comunidad científica para que los diagnósticos y análisis sobre el futuro estén basados en la mayor evidencia sólida posible y las soluciones sean las más acertadas”.

Luis Huerta, presidente de la Asociación Chilena de Física y académico de la Universidad de Talca, dijo que “es sintomático que el Metro haya sido atacado, no sólo por los $ 30, sino porque representa el 1er mundo dentro del 3er mundo. Nuestra deuda como sociedad es enorme y tiene que ver con la integración y los mínimos de protección social. Los científicos estamos disponibles para ayudar a asimilar este cambio profundo”.

Alfredo Joignant, profesor de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales afirmó que “no tengo dudas que, al parecer, ustedes están navegando a ciegas y, de alguna forma, necesitan empírea y evidencia para navegar en un mundo turbulento. Urge restaurar el vínculo virtuoso que en algún minuto hubo entre universidades, ciencia y política”.

El Doctor en Ciencias, Felipe Villanelo, señaló que “no podemos ser arrogantes y decir que tenemos la verdad (…) estamos desconectados y somos parte de una élite y del problema. Nos convencieron que el investigador era un emprendedor de la ciencia (…) y nos pasamos escribiendo papers y nos acostumbramos a la desigualdad entre Santiago y regiones, entre hombres y mujeres, incluso entre disciplinas… y eso nos parece tan normal como dar clases en universidades que lucran (…) temo que en algún momento nos van a preguntar ¿y ustedes, científicos, dónde estaban?”.

En tanto, Daniela Manuschevich, académica de la UAHC e integrante de las sociedades de Geografía y Ecología chilena afirmó que “quienes protestan hoy día son los pingüinos del 2006 porque no se les dio una solución real. Si no hay un cambio constitucional profundo, que canalice todo este descontento, esto no va a cambiar. Si no resolvemos el conflicto político, social y económico esto va a volver a ocurrir”.

Agencia Uno.