El duro enfrentamiento tuitero entre la diputada Camila Flores y la cantante Camila Gallardo

Este sábado la multitudinaria marcha en Plaza Italia acontecida ayer viernes dio la vuelta al mundo con fotografías y mensajes de apoyo al movimiento.

Una de las que destacó la movilización en su cuenta de Twitter fue la diputada de Renovación Nacional Camila Flores, quien fue duramente criticada esta semana al romper los afiches con los nombres de las víctimas ante el Ministro Andrés Chadwick en el Congreso.

Es por esto que fue duramente cuestionada por la cantante Camila Gallardo, una de las artistas que más ha participado del movimiento social.

La diputada escribió primero: “Luego de días de violenta destrucción, saqueos, pillajes, heridos y muertos, hoy vimos una luz de esperanza en una multitudinaria y ejemplar marcha pacífica sin banderas rojas para crear conciencia en cambios urgentes y muy necesarios Dios devuelva la paz a Chile”.

La cantante, en tanto, le respondió: “Otra más que no entendió nada. No vuelvas a apropierte de lo que ha hecho la gente siendo valiente y corajuda. No vuelvas a hacer como q han sido parte de un cambio porq’ no han hecho nada más que faltarle el respeto a este movimiento, a la gente y tú en específico a las victimas”.

El enfrentamiento no quedó ahí, pues la diputada le dijo: “De q víctimas hablas? De las q no pueden usar el metro porque lo destruyeron? De las q no pueden abastecerse de alimentos porque los supermercados fueron saqueados o quedamos? De las q están encerradas en sus casas aterrorizadas? O de los muertos a manos del lumpen?”.

