Karla Rubilar tras multitudinaria marcha: “No es contra un gobierno particular"

La Intendenta de la Región Metropolitana, Karla Rubilar, afirmó este sábado que la multitudinaria marcha que reunió a un millón 200 mil personas ayer en Santiago no fue una manifestación masiva contra el gobierno del Presidente Sebastián Piñera, sino que un llamado de atención a todos los sectores incluidos la política, el empresariado y las organizaciones sociales.

“Esta no es una marcha contra un gobierno particular, nosotros estamos en el Gobierno ahora, hubiese estado otro habría pasado exactamente lo mismo. Esta es una acumulación de rabia y frustración de 30 años. El que crea que ayer marcharon los detractores del Gobierno del Presidente es que no quiere ver la profundidad de lo que está pasando”, expresó en conversación con CHV.

Además dijo que la situación “no se resuelve con que mañana se llamara a elecciones”, añadiendo que “no es que nadie sea responsable (…) ¿saben lo que me tocó ver a mí en estos días?, ataques a la prensa (…) hablando de la prensa burguesa, de la prensa que mentía… ¿Ustedes dicen entonces que esto también es un movimiento en contra de la prensa?”, se preguntó y argumentó que “yo quiero decirles de que no, aquí hay de todo, no es un contra un gobierno particular, nosotros tenemos responsabilidad, pero estamos gobernando, claro que sí… porque el que crea que puede adueñarse de este millón 500 mil personas se equivoca profundamente”.

La intendenta Rubilar además dijo que el llamado de atención entonces es hacia todos los sectores, incluyendo la política, el empresariado y las organizaciones sociales, que instan además “cambios radicales al programa del gobierno”.

Agencia UNO.