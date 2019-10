Miles de jóvenes llegaron hasta Plaza Italia y Valparaíso para limpiar calles

Miles de jóvenes llegaron esta mañana al centro de Santiago y las calles de Valparaíso para limpiar los restos que dejó atrás la multitudinaria marcha de este viernes que congregó a más de 1 millón de personas sólo en las calle de la capital, y que tuvo como punto neurálgico Plaza Italia.

En una mañana tranquila, miles de jóvenes cristianos y vecinos de todo Santiago salieron a limpiar las calles, los rayados en murallas y los miles de papeles que inundaron las calles el día de ayer al igual que sus pares de Valparaíso que junto a su alcalde, Jorge Sharp quisieron dar una mano a las labores de aseo.

Por su parte la intendenta de la región Metropolitana, Karla Rubilar, informó que “estamos distribuyendo material a voluntarios que realizarán labores de limpieza. Se han organizado más de mil jóvenes para reconstruir nuestra ciudad, pero no la misma ciudad, no reparar una vereda, no limpiar una calle, no reparar una luminaria, sino para una ciudad mejor y más equitativa para todos”.

En tanto en Valparaíso el alcalde Jorge Sharp, se reunió con cientos de voluntarios que escoba en mano fueron limpiando los desperdicios dejados en la festiva jornada de ayer realizada en el puerto.

JLB/Aton Chile