PDI retuvo momentáneamente a periodistas argentinos en el aeropuerto e intercedió el INDH

La Policía de Investigaciones (PDI) retuvo por algunas horas a los periodistas argentinos Nazareno Roviello, Andrés Masotto y Leandro Díaz del Campo en el aeropuerto. Según los comunicadores, fueron aprehendidos sin razón y fueron apuntados de “incitar el odio” por el contenido de sus redes sociales.

Estamos detenidos ilegalmente en Chile.

Estamos recibiendo ayuda de distintas personas y organismos, pero necesitamos presencia en el aeropuerto.

Necesitamos garantizar nuestra seguridad. — nazareno roviello (@naza_roviello) October 27, 2019

Al conocerse la información, el Instituto de Derechos Humanos (INDH) fue hasta el terminal aéreo a investigar lo sucedido e evitar una eventual deportación. Cuando ambos hombres fueron liberados, Roviello dijeron venían a Chile para “estar con el pueblo chileno”, según consignó Emol.

“Después de todo esto no sabemos qué va a pasar con nosotros. El accionar de la PDI, las miradas, los tonos, no fueron correctos. Nosotros no tenemos la seguridad para trabajar, ni de nada. Y hay gente que no lo puede contar, y eso también es importante”, agregó.

Abogadas del INDH se encuentran tomando declaraciones en la sala de embarque del aeropuerto de Santiago a los 3 periodistas argentinos que llegaron a cubrir las manifestaciones y se les prohibió el ingreso por la PDI. INDH estudia acciones para tratar de impedir su deportación. — INDH Chile (@inddhh) October 27, 2019

De acuerdo a la PDI, en un primer instante se les retuvo porque no tenían credenciales de pertenecer a algún medio nacional o internacional u otro documento que sustentara su labor.

“Por eso, se efectuó una verificación secundaria de sus antecedentes, estableciendo que efectivamente corresponden a profesionales de las comunicaciones, otorgándoseles ingreso al país con la indicación de que deben concurrir a solicitar los permisos de trabajo que les permitan realizar estas labores en nuestro país”, manifestó la PDI en el documento

“Por otro lado, debe indicarse que se tomó conocimiento de ciertos antecedentes de redes sociales, que debieron ser analizados y consultados con las autoridades pertinentes de su país de origen, como también INTERPOL, determinándose que no poseen antecedentes actuales que impidan su ingreso al territorio nacional”, agregó el escrito.

La PDI reconsideró decisión de no ingreso de los periodistas argentinos Nazareno Roviello (La Retaguardia), Andrés Masotto (Radio Presente) y Leandro Diaz del Campo (ANCAP) y se les permitió entrar a Santiago. pic.twitter.com/mv34ECuSFR — INDH Chile (@inddhh) October 27, 2019