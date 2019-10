Karla Rubilar: "Reconocemos que la gente nos habló y que tal vez no la habíamos escuchado antes"

Karla Rubilar, hasta hoy intendenta de la Región Metropolitana, asumirá como ministra Secretaria General de Gobierno, reemplazando en el cargo a Cecilia Pérez.

Tras esto, Rubilar afirmó que “con el cambio de gabinete finalmente lo que se reconoce es que para enfrentar las nuevas reivindicaciones, los nuevos sueños de este Chile nuevo, era necesario hacer un cambio y lo reconocemos con humildad“.

A esto añadió que el Presidente Sebastián Piñera “realiza este cambio de gabinete con las expectativas de hacer un cambio generacional que ustedes lo vieron, pero también un cambio de actitud. Nosotros tenemos que reconocer que hoy día se nos ha pedido escuchar más, hablar menos, estar más en la calle. Llevar la voz de las personas al gobierno y no solamente la voz del gobierno a las personas. En ese sentido vamos a estar mucho más presente en las comunidades, en los barrios, en las poblaciones”, aseguró la vocera.

Posteriormente expresó que “reconocemos poderosamente que la gente nos habló y que tal vez no la habíamos escuchado antes, pero en esa misma humildad les decimos que vamos a dejar todo todo en la calle para escucharlos”, añadiendo que “no solamente nosotros, no solamente los ministros, sino que también los subsecretarios, los seremi, los gobernadores, los directores de servicio, porque entendemos que nos tenemos que poner a disposición de la gente, que ese es nuestro rol, no entre cuatro paredes tomando decisiones, sino que que con la ciudadanía“, dijo la recientemente nombrada vocera de Gobierno.

Sobre cómo llevará a cabo su relación con los parlamentarios de oposición, la vocera declaró que “yo fui parlamentaria 12 años. Siempre tuve muy buena relación con los parlamentarios de oposición, trabajamos juntos de la mano con luchas comunes, que creemos que en esta oportunidad también se dan”, aseguró.