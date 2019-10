Navarro tras cambio de gabinete: “¡Al que hay que cambiar es a Piñera!”

El senador Alejandro Navarro (PRO), criticó el cambio de gabinete efectuado este lunes en el palacio de La Moneda, en donde el Presidente Sebastián Piñera aceptó la renuncia de 8 ministros.

Navarro afirmó que “los millones de chilenos y chilenas protestan contra la desigualdad, contra la corrupción, contra la evasión de impuestos, contra las colusiones, contra las continuas alzas, eso es lo que debe cambiar, pero el Presidente Piñera aun no lo entiende. O no le importa”.

Para el senador “entran nuevos jugadores a la cancha, pero es el mismo partido y lo está perdiendo por goleada. No basta con cambiar nombres, el pueblo demanda una Nueva Constitución. Es urgente que alguien le informe a Piñera que el proceso constituyente ya empezó”.

“Pues este proceso ya comenzó y no está en La Moneda, no está en el Congreso; está en la calle y eso es lo que nadie ha querido entender; llevo más de una década terminando mis discursos diciendo: Nueva Constitución Ahora, No Más AFP y hoy lo dice la calle, eso me hace sentir muy bien en mi rol”, agregó.

Navarro sostuvo que “este no es un cambio de gabinete como los que ocurren durante cualquier gobierno para vigorizar los equipos. Aquí cambian los ministros ante el descontento social, tras las protestas, las decenas de muertos, por cientos de personas que han perdido la visión, por los miles de heridos”.

“El nuevo ministro del interior, Gonzalo Blumel, tiene una enorme mochila cargada con los muertos, heridos, desaparecidos, torturados y detenidos ilegalmente en estos 9 días de movilización. Por ello tiene que abrir las puertas del ministerio y dar señales concretas de reparación, pedir la renuncia de altos cargos y entregar todos los antecedentes para que la justicia ordinaria actúe, de forma de perseguir y encarcelar a todos los criminales de lesa humanidad del régimen de Piñera”, añadió.

El parlamentario señaló que “el ahora ciudadano Andrés Chadwick no debe creer que podrá seguir evadiendo su responsabilidad. Él es responsable y tendrá también que enfrentar a la justicia, porque hay vidas que no volverán y marcas que no se borrarán, por más que él ya no sea el Ministro del Interior”.

“Piñera no puede pretender que con un cambio de nombres nos olvidaremos de los muertos, los torturados y de la violación a los derechos humanos. Que lo que lo sepa de una vez el Presidente y que lo sepan también todos aquellos que han abusado y violado los derechos humanos; los vamos a perseguir toda la vida”, reiteró el senador.

El senador por la Región del Biobío finalizó recordando que “hay una acusación constitucional que el Presidente Piñera va a tener que responder; un nuevo gabinete no lo libra de su responsabilidad frente a todas las muertes que han ocurrido, frente a la represión, las violaciones a los derechos humanos”.

Agencia Uno