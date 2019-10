Director del INDH por funcionario agredido por siete balines: "Se le ha disparado a mansalva"

El director ejecutivo del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Sergio Micco, se refirió a la denuncia que realizaron en relación a uno de sus observadores que habría sido alcanzado por balines en distintas partes del cuerpo, por lo que fue trasladado hasta la ex Posta Central para ser atendido.

“Observador del INDH se encuentra herido por siete balines disparados contra su cuerpo, es trasladado de urgencia a un centro asistencial desde la Alameda“, escribió el organismo en su cuenta oficial de Twitter.

Tras esto, Micco expresó que “ha ocurrido algo completamente intolerable, otra vez un funcionario del Instituto Nacional de Derechos Humanos que estaba cumpliendo una función enteramente pacífica, ha recibido perdigones en el cuerpo“, manifestó.

A esto agregó que “nosotros hoy día en la mañana le hicimos ver al ministro del Interior que se apliquen los protocolos. El uso de armas no letales es un cuarto nivel y en estos momentos lo que nosotros vemos que muchas veces en manifestaciones donde no hay hechos de violencia y en este caso en contra de personal del INDH que evidentemente no estaba ejerciendo actos de violencia se le ha disparado a mansalva“, declaró.

Posteriormente Micco afirmó que “estábamos realizando una teleconferencia con las oficinas regionales de todo el país, y hemos podido constatar que esto está ocurriendo en Concepción, en Valdivia y en Valparaíso a lo menos”, reveló.

“Insisto y reitero al ministro del Interior que se aplique el protocolo de Carabineros, que se respeten y que el cuerpo de Carabineros de Chile esté presente con toda la dureza de la ley en los saqueos, pero que respete a las manifestaciones que se realizan pacíficamente”, expresó Micco.