Director del INDH: "Evidentemente nuestra función es política, nos preocupa que un estado democrático funcione bien"

El director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Sergio Micco, reconoció que la labor que hacen es política, pues sus función está relacionada a la democracia y a la paz.

En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, Micco abordó el ataque con perdigones que recibió uno de los observadores este martes y aclaró que el hecho ocurrió durante un enfrentamiento entre manifestante que estaban tirando piedras y Carabineros. Estos respondieron con los proyectiles.

“Nuestro personal huyó y trató de protegerse detrás de un edificio, pero lamentablemente, un carabineros disparó muy cerca al manifestante y también a nuestro funcionario. Si eso fue intencional o no, eso corresponde a los tribunales de Justicia (decidir)“, dijo.

La gravedad del hecho, según Micco, corresponde a que habían cuatro observadores juntos, con chaquetas amarillas reconocibles, que el disparo fue por la espalda y que ellos no estaban involucrados en las agresiones. “Cuando se pasa de la resistencia activa a la agresión directa contra Carabineros, ellos tienen el derecho de hacer uso de armas no letales, pero en este caso, evidentemente, no era el caso“, explicó.

Sobre la críticas contra el INDH, su director dijo que “nosotros no estamos en guerra contra el cuerpo de Carabineros, por el contrario, nosotros creemos en un cuerpo de Carabineros eficaz, eficiente, en la lucha de la delincuencia”. “Cómo yo no voy empatizar con ellos, si son chilenos que están trabajando en circunstancias enormes”, agregó.

Consultado por los cuestionamintos a un “rol político” de la institución, Micco contestó: “Sí, es político, evidentemente nuestra función es política, en el sentido que estamos preocupados que un estado democrático funcione bien”. “Nosotros estamos llamando a un diálogo por la paz, eso es un hecho político, evidentemente que lo es”, añadió.

Por último, el director del INDH quiso enfatizar que como institución hablan de “cinco personas muertas, no de 20 (como indican las cifras oficiales del Gobierno), porque nosotros no queremos alarma pública. Nosotros decimos acá que estos cinco casos hay indicios fundados de que se cometieron homicidios”.