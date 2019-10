Alrededor de 55 millones de dólares destinó Chile para la APEC y COP25

Una cifra cercana a los US$ 55 millones destinó el Estado de Chile para realizar la APEC y el encuentro medioambiental COP25. Se desglosa en poco más de US$ 20 millones en el primero y US$ 35 millones para el segundo evento mencionado.

En el caso del foro de cooperación, el presupuesto aprobado por el Congreso para la realización del APEC Chile durante todo el año 2019 fue de US$ 42 millones. Sin embargo, en estos momentos se está realizando el proceso de cierre de rendiciones de las últimas cumbres sectoriales. Esto permitirá llegar a la cifra final de inversión, la cual se proyecta que alcanzará cerca de la mitad del presupuesto original.

A principios de año la organización de la COP25 había anticipado que se necesitarían cerca de US$ 90 millones. De estos, US$ 35 millones fueron desembolsados por el Estado, y el resto entre aportes privados nacionales como extranjeros.

Para la recolección de recursos el empresariado chileno ocupó diferentes fórmulas. Hasta ahora, es difícil cuantificar el monto total que destinaron los empresarios, debido a que gran parte ya fue entregada a la organización y otros comprometidos.

Según señaló Carolina Schmidt, ministra de Medio Ambiente, a El Mercurio existen recursos que estaban destinados directamente a medidas de acción climática, los que se mantienen y se implementan.

“Son medidas concretas de mitigación y de adaptación al cambio climático que tienen especial relevancia (…) y un foco especial en la agenda social. Aquellos recursos que no van a ser utilizados, caso a caso, se tendrán que devolver”, aseguró.

Aton Chile.