Matthei tras ataque a Café Literario: "Vayan a organizar marchas a otro lado"

La alcaldesa Evelyn Matthei hizo un llamado para que los organizadores de marchas no realicen más concentraciones en su Providencia, esto tras el ataque que sufrió el Café Literario de la comuna.

Matthei lamentó los hechos y la destrucción del emblemático recinto. “Lo habíamos arreglado para que los vecinos tuvieran un lugar grato, de cultura”, señaló la edil.

“Yo le pido a la gente que organiza las marchas: llévenselas a otro lado. Nuestros vecinos no dan más. La gente está angustiada. Hay gente que de verdad no puede dormir. Las guaguas no pueden respirar. Me dicen que le tienen que poner a los niños agua con bicarbonato a cada rato porque les arde la cara, los ojos”, expresó.

En tanto le encareció a la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) buscar otro lugar para manifestar su descontento.

“Por favor, a la CUT, a los que organizan: vayan a organizar marchas a otro lado. La gente aquí ya no da más. Los vecinos piden piedad, por favor”, solicitó.

Aton Chile.