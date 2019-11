COCh: “Espero que no salga del deporte el dinero para las demandas de la gente"

El presidente del Comité Olímpico de Chile (COCh), Miguel Ángel Mujica, se refirió a las dificultades que pueden enfrentar los deportistas, en el aspecto presupuestario, debido a la redestinación de recursos del Gobierno tras el anuncio de una agenda social.

En entrevista con La Tercera, Mujica señaló sobre un posible recorte en el presupuesto para el deportes: “Me dolería mucho. Hay que recordar que sacamos 50 medallas en Lima 2019 y se creó esta sensación de que ‘como lo hicimos bien, ¿qué más quieren?’”.

En la misma línea, agregó: “Vivo en Chile y entiendo lo que está pasando, sé que se necesitan muchos millones de dólares para cumplir las demandas que exige la gente y la reconstrucción del Metro. Espero que no salga del deporte el dinero para las demandas de la gente”.

Por otra parte, se refirió al nombramiento de Cecilia Pérez como nueva ministra del Deporte, señalando que desconoce la razón de la salida de Pauline Kantor y que la noticia lo sorprendió.

Sobre la realización de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, el timonel del COCh manifestó: “Fue bien potente el anuncio del Presidente. No voy a decir yo la importancia de la COP25 y la Apec, pero que no se baje un evento deportivo como la final de la Libertadores es una señal potente”.

“Por eso es que sobre Santiago 2023 nadie me ha dicho ni manifestado algo distinto a lo ya anunciado. Eso sí, no me cabe duda de que habrá cortes del presupuesto para el alto rendimiento; en estos momentos el Ejecutivo está estudiando el proyecto de Ley de presupuesto y, aunque existe un flujo de platas establecido, puede cambiar”, añadió Mujica.

El dirigente se refirió a las demandas de los deportistas en Chile: “Nunca se ha hablado de lo que viene para el deportista después del deporte. Esto lo venimos peleando desde el gobierno de Lagos, pero no se ha llegado a nada. Hay que tener voluntad política para corregir este asunto, porque hay países que tienen esto solucionado”, aseguró.

“Está claro que hay dos países: uno antes del 19 de octubre y otro de después. Que no te quepa la menor duda de que el COCh también va a tener que adaptarse a distintas situaciones, sobre todo presupuestarias”, sentenció.

