Pdte. de la CNC da sombrío pronóstico: "Si el lunes no volvemos a la actividad habitual, sonamos"

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Manuel Melero, sostuvo que el lunes será un día clave para la actividad, a fin de comenzar a operar con cierta “tranquilidad” y “normalidad” o bien profundizar la crisis que se arrastra por dos semanas.

En conversación con Emol, Melero hizo un descarnado análisis de la situación que se vive en el rubro tras el estallido social.

“Estamos trabajando en este tema, porque hay mucha Pyme que está sin oxígeno, porque no vendieron. La Pyme vive un poquito al día y veníamos de un período anterior bien precario (…). No nos había ido increíble y no teníamos reserva”, detalló el dirigente.

A reglón seguido, comentó que este lunes 4 de noviembre será clave para retomar el comercio y comenzar a salvar los negocios.

“Hay mucha Pyme que está con dificultad para pagar los sueldos, para pagar el IVA, los impuestos, los consumos básicos, las imposiciones, a su proveedores. Dificultades para pagar en definitiva. (…) Si el lunes no volvemos a la actividad habitual, sonamos”, advirtió.

Melero manifestó que no solo se trata de los actos violentos, sino que también de las constantes manifestaciones que han dañado este sector.

“Ya la ciudadanía hemos hecho el punto, las autoridades ya oyeron a la ciudadanía, todos los actores políticos tomaron nota de lo que siente y quiere la ciudadanía. Entonces dejemos que (las autoridades) trabajen un rato, demos un tiempo razonable y, bueno, si no hacen nada, volvamos a salir a la calle”, apuntó.

Sino pasa esto, dijo Melero, “vamos a llevar al país al abismo. Entonces yo diría que el lunes es clave. No hagamos tantas manifestaciones si ya está claro el punto. No más manifestaciones. Trabajemos“, cerró Melero.

