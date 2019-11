Karla Rubilar defendió decreto de Estado de Emergencia y rol del Presidente Piñera

La nueva ministra vocera de Gobierno, Karla Rubilar, defendió el actuar del Presidente Sebastián Piñera durante las últimas dos semanas de manifestaciones sociales.

“Todos los gobiernos, no solo este, no fuimos capaces de ver a las personas de una forma integral… Cada uno de los ministerios actuaba de forma muy sectorial y no nos dimos cuenta de que quien estaba en la lista de espera también era quien no encontraba trabajo, también era el que pasaba dos horas y media arriba del bus, y no lo vimos porque no vimos que la misma persona tenía esos mismos problemas”, afirmó Rubilar en conversación con La Tercera.

Sobre el decreto del Estado de Emergencia, la ex-intendenta capitalina aseguró: “Lo comparto, lo solicité y me hago cargo. Como intendenta lo pedí, lo conversé con el ministro (Alberto) Espina, se lo planteé al Presidente, traje el listado de daños que habíamos tenido ese día viernes (18 de octubre) en la RM, que era algo que estremecía”.

Además, la autoridad de Gobierno fue consultada sobre la responsabilidad política del Presidente Piñera por las violaciones a los Derechos Humanos que pudieron cometer miembros de Carabineros o de las Fuerzas Armadas.

“El Presidente desde el día uno dio instrucciones clarísimas de respeto irrestricto a los derechos humanos. Habló con la expresidenta Bachelet como alta comisionada, habló con Human Rights Watch, él pidió coordinarse con los fiscales, jueces y cortes, él pidió que el INDH entrara a todo y pudiera verlo todo. Aquí la única instrucción que hubo era respetar los derechos humanos”, afirmó Rubilar.

Asimismo, defendió el apoyo que el jefe de Estado le ha entregado a las policías y a los militares, tras las críticas por el nulo acercamiento con los familiares de las víctimas civiles.

“Los carabineros o militares que puedan haberse salido del protocolo contrastan con la inmensa mayoría de militares que salieron a las calles a proteger a los ciudadanos”, indicó.

“Nosotros tenemos que ser agradecidos de quienes nos cuidaron y nos siguen cuidando. Aquí hay un grave error, porque a veces parece que los carabineros no fueran parte de nosotros, que no fueran parte de esta sociedad que también quiere cambios”, añadió.

“Tratamos de restablecer el orden sin sacar a los militares y no pudimos (…) una decisión necesaria, que nos habría encantado no tener que tomar”. finalizó la ministra.

