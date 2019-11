Intendente Felipe Guevara propone el Parque O"Higgins, el Parque Forestal y Barrio Brasil para manifestaciones

El intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara, criticó los desmanes en las manifestaciones y dijo que en estos últimos días “un grupo de sinvergüenza le han dañado la calidad de vida a miles de chilenos”.

En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, la autoridad regional reconoció que “este lunes parte mucho mejor que el lunes pasado”, pero que los destrozos a pymes, colegios y otros “dañan la dignidad de los vecinos de la Región Metropolitana”.

“La democracia no tiene por qué traer delincuencia, ni saqueos, ni violencia, todo lo contrario, y por eso me molesta un poco que organizaciones que tienen directiva llamen a marcha o convoquen a manifestaciones sin las debidas autorizaciones y coordinaciones con la autoridad como establece la ley”, comentó Guevara.

Frente a las molestias de los habitantes del centro de Santiago, el intendente se preguntó “por qué no somos más generosos con los vecinos de la Región Metropolitana y vamos a manifestarnos en distintos lugares, por ejemplo en la Alameda en la zona de Estación Central. En el Parque O’Higgins, por ejemplo, en el Parque Forestal. Hay muchos espacios en la región, por ejemplo en el barrio Brasil. Por qué no lo hacemos civlizadamente y con cariño a los demás”.

Con respecto a la convocatorio de este lunes a las 17:00 horas en Plaza Baquedano, y que no cuenta con autorización, Guevara afirmó que las instrucciones a Carabineros es proteger la vida de los manifestantes, de los transeúntes y también de las policías. En segundo lugar, dijo, es proteger los bienes y mantener el orden público.

Cierre del año del Instituto Nacional y el Internado Nacional Barros Arana

Este domingo la Municipalidad de Santiago decidió iniciar el proceso de cierre del año escolar 2019 para el Instituto Nacional y el Internado Nacional Barros Arana, justificando la decisión con que “no existen las condiciones de seguridad adecuadas para cuidar y proteger tanto a la comunidad escolar como a los funcionarios de nuestro establecimiento”.

El intendente Felipe Guevara apoyó la decisión del sostenedor, pues “no son unos muchachos que le están interrumpiendo las clases. Si esos muchachos hace rato que no estaban en clases. ¿O alguien los ha visto estudiar, habiendo trabajos en grupo, preparando exámenes finales? Yo no he visto muchachos del I.N. y del INBA estudiando como mateos, aplicados a su año escolar”.

“El alcalde de Santiago ha considerado que no existen las condiciones de seguridad para los estudiantes ni para los asistentes de la educación ni para los profesores en esos dos establecimientos, y por eso ha hecho el reconocimiento de una realidad, que son establecimiento donde no se puede hacer clases, porque hay muchachos que no quieren hacer clases, entonces no apuntemos con el dedo al alcalde”.