Director de Carabineros reconoce errores en procedimientos, "pero en un rango bastante aceptable"

El general director de Carabineros, Mario Rozas, descartó que personal policial haya violado los Derechos Humanos durante el control del orden público en las manifestaciones.

En una entrevista con el matinal “Mucho Gusto” de Mega, Rozas respondió que no se han cometido tales acciones, “pero tengo que ser muy honesto y decir que somos una institución que adopta 14 millones de procedimientos al año. Somos una de las policías a nivel mundial que, con esa cantidad de procedimientos, comete errores sí, pero en un rango bastante aceptable”.

Añadió que “desde que asumo el mando de la institución, me he preocupado y me he ocupado, que todas aquellas situaciones que tengan algún ribete de exceso, de abuso de exceso de ejecución, de violencia innecesaria, de maltrato, de tortura, somos los primeros en denunciarlo y tomar cartas en el asunto“.

Cuando fue consultado por una persona atropellada este lunes por una patrulla de Carabineros, el general aceptó que se han cometido errores, pero que el caso ya fue informado al Ministerio Publico y la PDI está realizando una investigación.

“¿Si hemos cometido errores? Sí y estamos todos los días revisando, sobre todo controlando. A mí me interesa mantener un control sobre los carabineros para que no cometan errores”, dijo.