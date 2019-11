Intendente de Santiago: “Hay un daño sociológico y psicológico tremendo que se está haciendo en la Región Metropolitana”

El Intendente de Santiago, Felipe Guevara, tuvo un duro análisis de lo que han sido los 19 días de manifestaciones en la Región Metropolitana, zona en la que se han realizado las protestas más grandes en Chile desde que estalló la crisis social.

En conversación con el Rompecabezas de Agricultura, el intendente aseguró que el daño que se ha provocado en la ciudad va más allá de los destrozos, sino que afecta a la sociología y la psicología de las personas.

“Es muy lamentable, se habla mucho de la destrucción y del vandalismo, se han destruido más de 600 semáforos y miles de señaléticas, eso es muy grave, pero lo que está muy mal es el daño sociológico y psicológico que se está provocando en la Región Metropolitana”, comenzó diciendo.

“Esto no se ve en la capilaridad, no se nota a simple vista, porque el temor y la inseguridad, me parece que es el daño más grande que se está haciendo”, agregó Felipe Guevara.

Otra de las cosas que conversó el Intendente de la Región Metropolitana con el Rompecabezas, fue sobre la marcha que está programada para mañana miércoles, con la protesta de NO+TAG.

“Ojalá que no ocurra, ayer lunes se suponía que iba a estar cortado todos los accesos, tuvimos una fogata en la Ruta 68 y 78, se suponía que las grandes avenidas iban a ser tomadas, nada de eso pasó, hay un poco de desinformación y espero que esas amenazas no se concreten”, sentenció.