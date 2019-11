Presidente Piñera asegura que no renunciará tras el estallido social en Chile: "Por supuesto que voy a llegar al fin de mi Gobierno"

El Presidente de la República, Sebastián Piñera, aseguró que no renunciará a su cargo a pesar de las múltiples manifestaciones que se han desarrollado a lo largo de todo Chile.

En entrevista con el medio británico BBC, el Jefe de Estado declaró que “por supuesto que voy a llegar al fin de mi Gobierno. Fui elegido democráticamente por una enorme mayoría de chilenos y tengo un deber y compromiso con esos que me eligieron y con todos los chilenos”.

El Presidente añadió que “si alguien quiere hacer una acusación constitucional, está en su derecho pero yo estoy absolutamente seguro que ninguna de ese tipo de acusaciones va a prosperar porque la solución en democracia es respetar las reglas de la democracia y no atentar contra la democracia pretendiendo desestabilizar a un gobierno que ganó las elecciones legítimamente y por una amplia mayoría”, dijo.

El Mandatario fue consultado por las autocríticas que debería realizar su gobierno, en el contexto de las protestas que se han llevado a cabo por diversas regiones, y declaró que el Estado debe hacer “muchas autocríticas y las estamos haciendo. Por de pronto, nadie predijo o tuvo la sensibilidad para darse cuenta de esto. No escuchamos con suficiente atención, no entendimos con suficiente claridad el mensaje. Y esta no es una crítica solamente al gobierno, esto se viene acumulando hace décadas”, expresó.

Asimismo, el Jefe de Estado se refirió a los destrozos que se han visto en el Metro de Santiago y en diversos establecimientos producto del vandalismo, y manifestó que “en las últimas dos semanas hemos estado experimentando dos fenómenos diferentes, de naturaleza distinta. Primero, y esto fue absolutamente inesperado, una gran ola de destrucción, de violencia, de una manera muy organizada. Pudieron dañar o quemar hasta las cenizas casi 100 de las 136 estaciones de metro, además de supermercados, comercios, pequeñas tiendas”, dijo el Presidente.

A esto agregó que “una historia muy diferente son las manifestaciones legítimas y las protestas de los ciudadanos chilenos. Por supuesto que las personas tienen derecho a protestar. Y reconocemos eso y protegemos ese derecho porque es parte de nuestra democracia”, expresó el Mandatario.

Posteriormente, el Mandatario se refirió a la decisión que tomó respecto al Estado de Emergencia que decretó, y declaró que “tuvimos que llamar al estado de emergencia porque esa era la única forma de restaurar el orden público y proteger a nuestros ciudadanos. Cuando lo hicimos, tomamos muchas precauciones”, aseguró.

El Jefe de Estado también se refirió a las denuncias que se han realizado respecto a presuntas violaciones a los derechos humanos, las que habrían sido cometidas por fuerzas policiales, y manifestó que “por supuesto, hay quejas sobre el uso excesivo de la fuerza y los derechos humanos. Si eso sucedió, puedo garantizar que será investigado y procesado por nuestro sistema tradicional. No habrá impunidad. Ni con las personas que prendieron fuego a los supermercados y a la mayoría de nuestras estaciones de metro, ni con aquellas que eventualmente cometieron un exceso de uso de la fuerza o el crimen. Así es como lo haremos en una sociedad democrática como la nuestra”, expresó el Mandatario.

No obstante, el Presidente aseguró que “nuestras fuerzas policiales están totalmente comprometidas con el respeto de los derechos humanos y totalmente comprometidas con el uso racional y proporcional de las fuerzas”.

El Presidente de la República siguió abordando la determinación del Jefe de la Defensa Nacional, Javier Iturriaga, de decretar toque de queda para la región, en el marco del Estado de Emergencia, y manifestó sobre la historia de Chile que “luché contra todo tipo de dictadura o gobierno dictatorial. Luché por recuperar nuestra democracia hace 30 años. Estaba en esa línea y para mí esos tiempos nunca serán olvidados, así que tengo en mente esos pensamientos”, manifestó. “Es por eso que cuando decidí decretar el estado de emergencia tomé todas las precauciones necesarias para proteger los derechos humanos”, sostuvo.

El Mandatario también fue consultado sobre cuáles, según su punto de vista, serían las posibles soluciones que podría tener este estallido social, a lo que respondió que “lo que quiero es lograr un acuerdo, escuchar a la ciudadanía con atención y humildad. Ponernos de acuerdo en el mundo de la política. A nosotros nos cuesta mucho impulsar la agenda legislativa en el parlamento porque tenemos minoría y nos bloquean muchos de los proyectos de ley, por ejemplo, la reforma a las pensiones. Necesitamos unidad, acuerdos, grandeza, responsabilidad”, afirmó Piñera.

Asimismo, el Jefe de Estado afirmó estar abierto a realizar una reforma a la Constitución: “Después de restaurar el orden público y poner en marcha la agenda social, no termina el debate y vendrá una segunda etapa en que estamos dispuestos a conversarlo todo, incluyendo una reforma a la Constitución”, dijo.

“En una democracia como la chilena, hay una instancia para discutir las reformas constitucionales y esa instancia es el Congreso. Y el Congreso podrá decidir el camino a seguir”, agregó.

Finalmente, el Mandatario se refirió a sus declaraciones donde señala que Chile era como un “oasis” dentro de América Latina, y expresó que “Chile está en promedio en términos de desigualdad en América Latina. Por supuesto, sigue siendo un país muy desigual y es por eso que estamos luchando para vencer la pobreza y reducir la desigualdad, pero no es el país más desigual de América Latina”, declaró.

“Si nos comparamos con los países de la OCDE, esa es una realidad. Si nos comparamos con América Latina, esa es otra realidad. Estamos totalmente comprometidos con derrotar la pobreza, aumentar la movilidad social y reducir la desigualdad”, añadió el Presidente.

“A pesar de que hemos reducido la desigualdad, Chile todavía es un país demasiado desigual. La gente tiene la percepción, y con mucha razón, de que en Chile hay demasiados abusos. De que hay muchas empresas que no respetan a sus clientes, a sus trabajadores y el medio ambiente. Después de mucho tiempo de acumular, decidieron manifestarse con toda la fuerza que lo han hecho”, cerró.