Ricardo Celis arremete contra Mandatario: "Piñera minimiza violaciones a los DDHH en nuestro país"

El Jefe de la bancada de diputados del PPD, Ricardo Celis, aseguró que hubo una “minimización de las graves violaciones a los derechos humanos” por parte del Presidente de la República, Sebastián Piñera, en la entrevista que concedió a la BBC, donde se refería al estallido social que se ha producido en nuestro país.

“Hay dos hechos centrales que me llaman profundamente la atención. El primero es minimizar las graves violaciones a los derechos humanos que hemos visto en Chile y dejarlo en el plano de la especulación, un hecho que ha sido absolutamente validado por el INDH y órganos internacionales“, afirmó Celis.

Asimismo, el parlamentario indicó que “es ofender un poco la inteligencia de los chilenos señalar que él estuvo ahí. Él no ha estado en los lugares donde han ocurrido violaciones a los derechos humanos. Pero él tiene mandos, y una acción de mandos por la que debe responder”.

“En segundo lugar, creo que el Presidente está perdiendo tiempo y oportunidad en seguir dilatando un pronunciamiento más claro en cuanto a una nueva Constitución. Tiene que dar una respuesta categórica a los chilenos. La violencia ha ido aumentando por la incapacidad del presidente Piñera y el gobierno de darle respuestas claras a la ciudadanía”, señaló el legislador.

El diputado sostuvo que “además es necesario llevar adelante proyectos concretos y específicos que signifiquen una ayuda económica para el bolsillo de los chilenos y chilenas. En el tema de pensiones y del sueldo mínimo tampoco ha sido claro. Estamos tratando la Ley de Presupuesto como si acá no hubiera pasado nada, no hay ningún énfasis. Ayer los gremios de la salud pidieron aumentar 10 mil pesos el per cápita, y se discutió en la Comisión Mixta como si no hubiera pasado nada. La gente se moviliza en las calles y el gobierno actúa como si no pasara nada”.

Agencia UNO.