Intendente Guevara está "alegre" de que marcha no sea en Plaza Italia: esta vez será en el Costanera Center

El intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara, dijo estar contento de que la convocatoria para una nueva manifestación no se realice en Plaza Baquedano y se haya traslado hasta el sector del Costanera Center.

En entrevista con EmolTV, la autoridad regional dijo este miércoles que está “sorprendido de que hay una sola marcha, estábamos acostumbrados a que todos los días hubieran muchas marchas convocadas”.

“Me alegra que no es en la Plaza Italia, los vecinos me decían ‘aquí intendente veníamos con nuestros nietos, nos venían a ver, salíamos del departamento y disfrutábamos al lado del Café Literario que quemaron’ (…) hay áreas verdes, plazas, todas vandalizadas con pintura, graffitis, bancos destruidos”, contó.

De todos modos, Guevara enfatizó que “ninguna de las marchas que han ocurrido en estas semanas han tenido autorización”.

Para la convocatoria de hoy, las instrucciones para Carabineros son “no intervenir si es que no hay violencia, intervenir si es que hay violencia, es verdad que el marchar y manifestarse es un derecho, yo soy partidario de eso y que lo hagan en cualquier lugar”.