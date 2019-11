Axel Kaiser denuncia ser agredido durante charla en Suiza: "No le tengo miedo a estos cobardes"

Axel Kaiser denunció ser agredido por un grupo de personas mientras se disponía a realizar una charla en Zúrich, Suiza.

“Tiraron café, huevos, sillas e insultos. Un bautizo de los fascistas de izquierda. No le tengo miedo a estos cobardes, no retrocedí y no lo voy a hacer. Lástima por imagen que dejan de Chile. Esto no tiene precedentes en Zúrich“, describió lo sucedido el director ejecutivo de la Fundación para el Progreso.

A través de un comunicado de la Fundación para el Progreso, manifestaron “nuestro más profundo rechazo a la violencia irracional de la que fue víctima nuestro director ejecutivo, Axel Kaiser, por parte de un grupo de activistas políticos, quienes concurrieron hasta una actividad privada en la ciudad de Zúrich, Suiza, para agredirlo físicamente a él y a otros asistentes presentes”.

Añaden que “condenamos todo tipo de violencia, que nada tiene que ver con las demandas ciudadanas que se han levantado en las últimas semanas”.

“La búsqueda de respuestas y soluciones se debe dar en el marco del respeto a las instituciones y a los individuos y no pueden ser utilizadas como excusas para justificar la imposición de ideas por la fuerza”, agrega el texto.