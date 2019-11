La errática mañana de Matthei: dirigió el tránsito, se molestó con los medios y escapó de los periodistas

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, protagonizó una caótica mañana este jueves en su comuna. Ante la falta de semáforos en una intersección y la gran congestión vehicular, fue la propia autoridad comunal quien, vestida con un chaleco reflectante, decidió a dirigir el tránsito.

Frente a lo llamativa imagen, un grupo de periodistas la asediaron con preguntas sobre el estado Providencia, luego de los saqueos y desmanes de este miércoles.

Evelyn está dirigiendo el tránsito con chaleco amarillo en Providencia, lo hemos visto todo pic.twitter.com/L2O0uHpgIg — Luc Gajardo E. (@luco) November 7, 2019

Evidentemente molesta por la insistencia de las consultas, Matthei puso atención a una de ellas y exclamó: “¡Por fin alguien que pregunta bien!”.

“Lo que estamos tratando es que la gente pueda llegar a sus oficinas. Aquí usted comprenderá que había un desorden terrible. Yo estaba recorriendo Providencia para ver que todo el desastre que ha quedado y me quedo acá….”, respondió.

🔸 Ante destrozos de semáforos en Providencia, alcaldesa Evelyn Matthei dirige el tránsito Minuto a minuto » https://t.co/7NAh4DtN8O pic.twitter.com/AZOA2QOo2L — T13 (@T13) November 7, 2019

“Lo que más me tiene preocupada es que el recorrido de hoy día, ya mucha gente me dijo que ‘ya tenemos que armarnos"”, por que “lo que ellos ven es que Carabineros está muy atado de manos, no puede actuar mucho”, agregó.

Después de esa respuesta, los periodistas siguieron haciéndole preguntas. Cuando fue el turno de Chilevisión, la alcaldesa se molestó: “Siempre CHV, siempre CNN, dándole a todo lo negativo. Me tiene harta CHV y me tiene harta CNN”.

Minutos después, y ante la insistencia de los comunicadores, la alcaldesa decidió correr y escapar de los periodistas, quienes no la dejaban de perseguir. Cuando una periodista de Canal 13 la alcanzó, Matthei le preguntó: “¿No te vas a cansar nunca?”.