Ministro Mañalich tras funa de funcionarios en Hospital del Salvador: "Es parte del trabajo, no es fácil"

El ministro de Salud Jaime Mañalich fue funado por diversos funcionarios del Hospital del Salvador, mientras realizaba un recorrido para conversar y conocer la situación en la que se encuentran algunas personas lesionadas tras las protestas.

En este sentido, los funcionarios del recinto hospitalario comenzaron a gritar diversas consignas y frases contra el titular de salud, tildándolo incluso de “sin vergüenza”.

Posteriormente, al salir del hospital, Mañalich se subió a un vehículo que fue dañado por las personas que se encontraban en el lugar.

El hecho dejó a una persona lesionada, quien habría sido pasada a llevar en el pie por el vehículo donde se trasladaba el ministro.

Sobre esto, el titular de salud conversó con Radio Agricultura y manifestó que “tenemos una agenda bien intensa, tanto el subsecretario (Arturo) Zúñiga como yo y los directores de servicios y hospitales de las regiones, de visita, de atender las necesidades de las personas que han estado lesionadas producto de la violencia política”.

A esto añadió que “normalmente estas visitas las hacemos con bastante hermetismo. Hoy día en el Hospital Salvador, por lo demás hay que agradecer a los trabajadores que a pesar de la ira que manifestaron durante mi visita, no se han detenido en su trabajo y han podido desempeñar una labor muy importante, sobre todo en lo que se refiere a la atención del trauma ocular durante estos días de violencia”.

“Se organizó espontáneamente una manifestación de rechazo, de funa, de ira, que fue bastante intensa y extensa, mucha gente del hospital, pero insisto, es parte del trabajo, no es fácil“, aseveró el titular de Salud.

Sobre los destrozos que los manifestantes intentaron provocar al vehículo donde se trasladaba, el ministro expresó que las personas comenzaron “a golpearlo, a moverlo, a tratar de que no avanzara, un intento de darlo vuelta también”, dijo.

Asimismo, Mañalich expresó que no sintió temor en ese momento, porque “es una cosa que ha ocurrido tantas veces y evidentemente nosotros no queremos llegar a los hospitales con ni con resguardo policial, ni aviso, ni con nada, porque lo que nos interesa es visitar a los pacientes y ver cómo podemos ayudar”, declaró.

Sobre la mujer que habría resultado lesionada por el vehículo, el titular de Salud afirmó que no tiene detalles de lo sucedido: “No lo sé (…) en el avance del auto a lo mejor alguien pudo haber puesto el pie debajo de la rueda, pero no sé específicamente a lo que usted se refiere“, dijo.

Finalmente manifestó que en el Hospital Salvador se cumple una labor sumamente relevante, puesto que “ahí está la Unidad de Trauma Ocultar, que ha atendido a la inmensa mayoría de las víctimas de lesiones en estos días. Tuvimos la oportunidad de ver a un joven que producto de un golpe de una bomba lacrimógena tuvo una lesión ocultar bastante relevante, que probablemente va a necesitar cirguía, pero me dio satisfacción escuchar de él, de que se sentía bien atendido, que estaba tranquilo”, fueron parte de sus declaraciones.

