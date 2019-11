Estudiantes secundarios llaman a continuar las manifestaciones

Desde el Liceo 7, establecimiento donde la tarde del martes dos alumnas fueron heridas con perdigones disparados por Carabineros, la vocera de la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (CONES), Valentina Miranda, criticó la agenda de seguridad presentada por el gobierno y llamó a los estamentos de la educación a “seguir movilizados”.

“No es posible que el presidente Sebastián Piñera haya enviado estos proyectos de ley, con suma urgencia, donde se invierte en más represión, en carabineros, en ley antibarricadas, en ley antiencapuchados, mientras nosotros en la educación pública seguimos sin recibir recursos”, acusó la dirigente.

Respecto a la próxima jornada de “superlunes”, la representante estudiantil dijo esperar que “sea un día donde los estamentos de la educación paren sus actividades”.

Vamos a hacer un llamado a la educación inicial, al Colegio de Profesores y a todos aquellos que se quieran movilizar este lunes con los estudiantes secundarios, porque hoy nosotros somos los más marginalizados de este sistema y tenemos que gritar. No vamos a dejar que hoy Sebastian Piñera nos siga pasando por encima con represión”, agregó Valentina Miranda.

La estudiante también se refirió al ataque con perdigones a sus compañeras del Liceo 7, señalando que, “no es posible que Carabineros de Chile tenga la facultad de ingresar a los establecimientos educacionales y dispararles a menores de edad como si los balines y perdigones fueran flores”.

A raíz de este hecho, la vocera pidió la salida de la directora del establecimiento y la expulsión de la institución del carabinero acusado de haber percutado los disparos, el mayor Humberto Tapia.

“Sebastián Piñera dijo en su campaña y durante todo su gobierno, ‘los niños primero’; pero hoy tenemos niños, de incluso cinco años, heridos por perdigones y balas en las calles. No es posible que hoy carabineros siga haciendo de las suyas, siga saliendo impune de estos casos de violaciones a los derechos humanos y que la institución y el Ministerio del Interior no se haga cargo de esto. Nosotros no vamos a dejar que hoy el gobierno de Chile se siga lavando las manos respecto a las violaciones a los derechos humanos”, señaló Valentina Miranda.

