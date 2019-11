Felipe Guevara criticó manifestaciones de la RM: "La violencia no es el camino"

El Intendente Metropolitano, Felipe Guevara, se refirió a la quema de la sede de rectoría de la Universidad Pedro de Valdivia, la cual quedó con peligro de derrumbe, debido a su antigüedad.

“Era un edificio patrimonial“, señaló Guevara, informando que dos voluntarios de Bomberos, de las más de 37 unidades que asistieron, resultaron lesionados: “Uno con fractura expuesta y otro bombero quedó policontuso“, detalló.

Por otro lado se refirió a la masiva manifestación del día de hoy, donde Felipe Guevara si bien catalogó que en primera instancia fue calmada, posteriormente se refirió a los desmanes, así como la quema de la Universidad y el saqueo a una parroquia.

“Manifestarse por una sociedad más justa, más equitativa no tiene nada que ver con destruir la ciudad“, partió señalando.

Luego agregó: “La violencia no es el camino. Por eso invitamos al diálogo, más que a la violencia. Decir que para nosotros lo que más nos duele, no son los daños materiales, sino lo que ocurre en el alma de nuestros vecinos al no saber si los hijos van a llegar bien a la casa o al ver la pérdida de su trabajo”.

Bajo este contexto pidió a los vecinos “aislar a los delincuentes, de manera que Carabineros y la PDI puedan hacer su trabajo con seguridad”.

Finalmente el intendente aseguró que “esto no es gratis para los delincuentes (…) Los vamos a perseguir, los vamos a encontrar y los vamos a enjuiciar“.