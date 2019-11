Pérdidas de movilizaciones bordean entre 1.500 y 3.000 millones de dólares

Los daños y costos asociados a la infraestructura pública nacional, el transporte público metropolitano, perjuicios a las pymes y daños en bienes públicos de las comunas más afectadas se estarían cuantificando en miles de millones de dólares.

La estimación fue entregada a parlamentarios de Chile Vamos por La Moneda en una reunión sostenida ayer con el Presidente. Se da cuenta de una estimación de entre US$ 1.500 y US$3.000 millones de pérdidas en recursos públicos como privados tras más de veinte días de manifestaciones en el país.

En el desgloce de las cifras, se considera los daños y costos asociados a la infraestructura pública nacional, el transporte público metropolitano, perjuicios a las pymes, y daños en bienes públicos de las comunas más afectadas.

En vandalismo en las estaciones de metro, “asciende a caso $280 mil millones, sin contar el costo social”. En tanto los daños al sistema de transporte RED asciende a los $4.500 millones.

En el texto entregado a parlamentarios por Hacienda se estimó preliminarmente que las primas y seguros y el lucro cesante afectado por las movilizaciones alcanza entre US$ 2.000 y US$ 3.000 millones. “Se trata de una cifra alta, considerando que para el terremoto de 2010 las primas de seguros fueron de US$ 8.000 millones”, dice el documento dado a conocer por El Mercurio.

Además se estimó que el crecimientos para el 2019 podría proyectarse en torno al 1,8%.