Balance de Carabineros por manifestaciones: Una persona en estado grave tras incidente en Santiago centro

Carabineros realizó un balance tras las manifestaciones que se han llevado a cabo durante la jornada de este martes y desde la institución anunciaron que una persona se encuentra grave, luego de un incidente producido en Santiago centro.

El general de Carabineros explicó que “en la calle Mac Iver había un grupo de sujetos que con un lazo intentaron arrancar una cámara de vigilancia, y al tensarla los mismos sujetos produjeron la caída de una persona que hasta el momentos sabemos solo que está gravísimo con riesgo vital”.

Sobre las manifestaciones en diversos sectores del país, el general manifestó que “en Puente Alto y La Florida también también están habiendo incidentes, que tienen que ver en nada con expresiones de la gente, en busca de demandas, sino que el único objetivo ha sido el vandalismo y también enfrentarse a Carabineros que protegen a las personas que estaban aquí”, expresó el uniformado.

El general también informó acerca de los carabineros lesionados en relación a los incidentes producidos y comentó que “ahora yo estaba escuchando las comunicaciones, están siendo trasladados, muchos de ellos por resultados de pedradas, está evaluándose también unos con bombas molotov”, dijo, agregando que “no lo tengo confirmado y están en camino al hospital, por lo tanto no tenemos en este minuto las lesiones de estos carabineros, pero habían allí alrededor de 600 personas, no manifestándose, sino que derechamente agrediendo, rompiendo inmobiliario público, estos supermercados que les señalé, efectuando incendios, es realmente increíble el nivel de violencia en los alrededores”, declaró.

Sobre si habían uniformados con lesiones oculares, el general aclaró que “no tengo el registro preciso, al menos hay 3 funcionarios que tienen lesiones ocultares, no conozco el detalle, sé que no están en riesgo vital pero algunos de ellos están siendo intervenidos quirúrgicamente”, explicó.

Sobre los ataques producidos a tres ataques a cuarteles de Carabineros en Subcomisaria Conchalí Norte; 54° Comisaría Huechuraba y la 43° Comisaría Peñalolén, el general explicó sobre la última que “ahora lo que hemos hecho, hemos ordenado un sumario, hemos puesto a disposición del Ministerio Público, paralelamente desde el punto de vista judicial, los antecedentes que recogimos, identificando a los funcionarios que eventualmente participaron en aquello y estamos a la espera de la resolución del Ministerio Público por la situación procesal de ellos”, dijo. “En lo que concierne a la investigación nuestra, está en pleno desarrollo un sumario”, añadió.

Sobre lo sucedido en Peñalolén, el general manifestó que “eso partió temprano en la mañana, con un grupo de personas que irrumpieron en un terreno, que está a un costado de la subcomisaría, que es de la Villa Cousiño Macul, ellos hicieron usurpación (…) fue intervenido por Carabineros y en ese procedimiento fue que se generaron estas situaciones que las comentaba hace un rato, pero después de aquello, después en la noche hubo derechamente un ataque a la subcomisaría con armas de fuego, con bombas incendiarias”.

Asimismo expresó que “en estos momentos no ha sido separado ningún carabinero del servicio, no ha sido dado de baja, pero sí están sometidos a estos sumarios y como lo he dicho incansablemente requieren de un debido proceso administrativo, hay que conocer cuál es el nivel de participación”, dijo, añadiendo que “tomamos algunas medidas preventivas, como dejar en funciones administrativa a estos carabineros y sacarlos del servicio mismo”, declaró.