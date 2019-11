Graves enfrentamientos en Peñalolén: desconocidos atacaron subcomisaría

Durante esta jornada se llevaron a cabo diversos enfrentamientos entre desconocidos y unidades de Carabineros en Hermida, Peñalolén, lo que dejó a al menos seis uniformados con lesiones de diversa consideración.

Esto, luego de que diversos sujetos atacaran la 43° Comisaría de la comuna, ubicada en avenida Los Presidentes.

De acuerdo a información preliminar entregada por Carabineros, más de 600 manifestantes protestaron frente al cuartel policial, algunos de éstos prendiendo fuego al recinto y algunos lanzando objetos contundentes, según detalló La Tercera.

El capitán Luis Hernández, de la ronda oriente de Carabineros, afirmó que “esto ha sucedido durante toda la jornada (…) la subcomisaría ha sido atacada con cientos de piedras, además de bombas molotov y disparos de armas de fuego. Tenemos seis lesionados: dos con elementos contundentes, pedradas, y otros cuatro con impactos balísticos; tres de ellos con lesiones por perdigón y un funcionario con heridas por munición pequeña, el cual fue trasladado con sangramiento profuso en sus piernas al hospital institucional”, declaró, según consignó el medio mencionado previamente.

Difundir lo que esta pasando en el Sector de Lo Hermida. Hasta el momento no he visto nada de esto en la televisión, ayúdenos a que no queden inviosbilizados nuestros vecinos de Peñalolen.

Aguante Lo Hermida! pic.twitter.com/bhqy9fiDj3

— Claudia Ibarra (@cibarrarivera) November 12, 2019