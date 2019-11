Intendente Felipe Guevara: "Aislemos a los delincuentes para que volvamos a vivir en paz"

El intendente de la región Metropolitana, Felipe Guevara, hizo un balance respecto a lo sucedido en las manifestaciones llevadas a cabo durante esta jornada y manifestó que “hasta las 17 horas tuvimos una marcha masiva convocada y autorizada, convocada por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) que convocó a cerca de 80 mil personas y no se realizaron ningún tipo de actos violentos”, aclaró.

Asimismo reconoció que “ayer también se realizó una marcha autorizada, esta vez por el Colegio de Profesores y al final de la marcha en la calle Echaurren, cuando un grupo de encapuchados intentó emporcar, ensuciar una manifestación pacífica, fueron los mismos profesores quienes aislaron y expulsaron a estos delincuentes, esa es la actitud, aislemos a los delincuentes para que volvamos a vivir en paz“, dijo el intendente.

Guevara también afirmó que “nosotros no tenemos ningún inconveniente y lo hemos hecho ,en autorizar las marchas que se soliciten a la intendencia, lo hemos hecho, no tenemos autorizadas marchas masivas en lo que queda de esta semana, si hay manifestaciones de taxistas, pasado mañana, el jueves, del Senama, pero marchas masivas como la de hoy no tenemos en carpeta”, dijo.

El intendente aseguró que, respecto al actuar de la policía uniformada: “Ni carabineros ni la PDI utiliza balines, en el sentido de artefactos que tienen metal, lo que utilizan en última instancia como un arma no letal son perdigones de caucho, eso es lo que usan las policías, eso es lo que compran los policías, ustedes lo pueden pedir a través de la unidad de Transparencia de Carabineros y de la PDI”, aclaró, añadiendo que “son perdigones de caucho, que no es lo mismo que balines de acero o de fierro“.

Por el contrario, el intendente expresó que “hoy día acabamos de incautar dos pistolas a balines a manos de delincuentes en la Plaza Italia, por lo tanto a quienes hemos visto, y tenemos grabaciones, con balines de metal es a delincuentes“.

Finalmente, Felipe Guevara apuntó al “daño psicológico” hacia la población por los hechos de violencia.

“El daño principal es el daño psicológico que se le ha generado a la población a los vecinos, a las vecinas, a los niños, a los adultos mayores, que con temor ahora no saben si sus hijos van a volver con tranquilidad a la casa, si el padre va a volver del trabajo con tranquilidad y por eso quiero pedir humildemente ayuda…”, sostuvo Guevara.

Respecto del daño físico contra manifestantes, la autoridad dijo que “obviamente que el gobierno se lamenta, se entristece con cualquier víctima, con cualquier herida que se le cause a un vecino de nuestro país. Y condenamos cualquier uso de la violencia”, recalcó y pidió ir caso a caso respecto de las denuncias sobre abuso policial.

“Nos encantaría que la Fiscalía anduviera más rápido, nos encantaría tener ya claridad respecto de los atentados al Metro, pero fíjese lo que ha pasado en ese caso, Fiscalía ha dado 90 días para investigar y la PDI se va a tomar los 90 días para investigar, porque quiere hacerlo profesionalmente”, argumentó y llamó a respetar los tiempos de las instituciones.