Mesa de Unidad Social cifra en 2 millones las personas movilizadas en el país

La Mesa de Unidad Social cifró este martes en 2 millones las personas movilizadas en el país, en el marco del llamado a Paro Nacional que se registró hoy por parte de sectores portuarios, educación, servicios públicos, salud y construcción.

Respecto del balance, además la Mesa de Unidad Social dijo que el 90% del sector público adhirió al paro y sobre un 60% del sector privado, en contraste con lo que dijo el gobierno que habló de una baja adhesión.

“Esta movilización de hoy, que busca ser un ultimátum al gobierno, es clara y precisa, es que no queremos Congreso Constituyente y que nuestra apuesta es construir una nueva Constitución vía Asamblea Constituyente”, explicó la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Bárbara Figueroa al realizar un balance de la convocatoria.

Por su parte, Luis Mesina, de la Agrupación No + AFP, advirtió al gobierno que “de no mediar un anuncio contundente en los próximos días, vamos a evaluar todos los dirigentes que estamos aquí en Unidad Social, la convocatoria a una huelga general indefinida que haga posible efectivamente la restitución del derecho fundamental más grande que estamos creando hoy día que es la paz”.

A su vez, Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores, sostuvo que “si no se programa un Plebiscito donde se consulte sobre la Asamblea Constituyente, y esto incluye el llamado que están haciendo los alcaldes, nosotros no estamos dispuestos a avalar un tongo de ese tipo, un tongo significa para nosotros que se hagan preguntas sobre aspectos secundarios y no se pregunte sobre lo fundamental, que es cómo quiere la ciudadanía de Chile que se configure esta nueva Constitución”.

Agencia Uno