Rector de la U. de Chile pide fin del uso de balines tras pérdida de visión de un alumno

El rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, anunció que presentará acciones legales contra los responsables de la agresión que sufrió un estudiante de primer año de la carrera de Actuación Teatral, quien ayer perdió la visión de su ojo izquierdo tras recibir seis balines.

Se trata del caso del alumno, Vicente Muñoz, quien recibió el apoyo de la federación de estudiantes como del propio rector.

Asimismo, representantes del cuerpo médico del Hospital Del Salvador y del Colegio Médico denunciaron este martes el actuar policial contra manifestantes en el contexto de las protestas sociales que se han desarrollado en Chile durante las últimas semanas.

“El número de casos que hemos visto ha hecho preguntarnos hasta qué punto no es intencional atacar de ese modo a los manifestantes que están participando de manera pacífica (…) Que no cesen de inmediato ese protocolo cuando es obvio que no son capaces de manejarlo, me parece absolutamente imposible de entender”, expresó el rector Ennio Vivaldi.

La autoridad académica de la Casa de Bello, llamó al diálogo y conversación a los actores sociales, el que permita, dijo, llegar a acuerdos de manera pacífica.

“Tiene que haber un cambio drástico en la forma en que se trata a los manifestantes. Nunca más ataques con balines, eso tiene que cesar ahora mismo”, enfatizó el rector de la Universidad de Chile.

Por su parte, la presidenta de la Fech, Emilia Schneider, detalló que están en permanente comunicación con la familia de Vicente Muñoz y anunció que se harán parte de las acciones legales que se interpongan por la universidad.

“Nos duele profundamente como comunidad lo ocurrido con Vicente (…) Quien diga que en Chile no se están violando sistemáticamente los Derechos Humanos está negando la realidad y es cómplice de este hecho en el país”, aseveró.

Catalina Muñoz, hermana de Vicente se refirió a la agresión que sufrió su hermano, asegurando que “fue agredido por Carabineros de Chile a dos metros de distancia, disparándole perdigones en todo su cuerpo, en su brazo, en su hombro. Acaba de salir de cirugía y perdió la visibilidad de su ojo izquierdo, tiene 18 años. (…) hoy nos toco a nosotros, pero durante estas semanas han sido muchas familias chilenas que les ha tocado vivir este mismo dolor”.

En tanto, la oftalmóloga de la Unidad de Trauma Ocular del Hospital Del Salvador y académica de la U. de Chile, Rosa Balcells, estuvo a cargo de realizar la operación a Vicente y detalló que llegó la tarde del lunes 11 de noviembre con una herida grave en su ojo izquierdo, por lo que fue hospitalizado, siendo operado esta mañana.

“Hoy en la mañana se le realizó una cirugía de exploración donde se pudo constatar que tenía un estallido ocular, que es una lesión severa, con pérdida del contenido ocular, lo que requirió una cirugía reparadora que implica la extracción de los restos del globo ocular y un implante para ponerle una prótesis posteriormente”, detalló.

Aton Chile.