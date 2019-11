Trabajadores del Aeropuerto de Santiago se sumaron al Paro Nacional

Trabajadores del Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez en Santiago, se unieron al Paro Nacional convocado para este martes por parte de agrupaciones sociales, aunque mantuvo su funcionamiento a un ritmo más pausado.

Aunque Transantiago no se había sumado al llamado y los trabajadores aeroportuarios no se iban a paralizar completamente, el líder de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, José Pérez, señaló que el “aeropuerto no puede estar ajeno a lo que pasa en Chile”.

Pérez, instó “a los usuarios a que este martes no concurran porque queremos también sumarnos a la huelga general que ha convocado la Mesa de Unidad Social y todos los sectores productivos del país para hacer un alto en nuestras actividades normales”.

“En todas las formas hoy están expresadas para que el gobierno y la clase política escuchen al ciudadano frente a sus demandas puntuales: mejor salud, mejor vivienda, mejor educación, mejores condiciones laborales”, agregó.

No obstante, señaló que “hay grupos que no se van a sumar a la paralización completamente, pero va a estar más lento: Aduana va a tener sólo restricción, la DGAC también, con algunos espacios de movilidad, Sernapesca y el Sag también”.

A esta huelga general se han sumado trabajadores de la salud pública, profesores, operarios portuarios y tercerizados del cobre, para presionar al gobierno de Sebastián Piñera a que profundice las reformas sociales y, en particular, apruebe la Asamblea Constituyente.

“Llamamos a paralizar totalmente las faenas productivas y puestos de trabajo”, afirma la convocatoria, firmada por más de 100 organizaciones, entre ellas la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (Anef), el Colegio de Profesores, trabajadores de la salud pública, empleados portuarios y de los aeropuertos.

La Confederación Nacional del Cobre, que agrupa a trabajadores tercerizados de la minería, también se unió al llamado.

Asimismo, desde el comité de huelga de la Mesa, el presidente de la Federación Nacional de Sindicatos de Trabajadores del Petróleo y Afines de Chile (Fenatrapech), Nolberto Díaz, que la semana pasada ya confirmó su adhesión a la paralización, descartó un riesgo de desabastecimiento de combustible.

Agencia UNO.