Presidente de Seguridad Ciudadana suspende sesión por proyecto antisaqueos

El Presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados, Miguel Ángel Calisto, confirmó que se suspendió la sesión en la que estaba programada el inicio de la discusión del proyecto de ley antisaqueos, iniciativa que fue anunciada hace unos días por el Presidente Piñera.

Según el diputado, “he decidido suspender la Comisión de Seguridad Ciudadana, porque hay un proyecto que a algún sector político y de la población le genera interés, pero con los que está pasando en las diversas comunas de nuestro país, no nos pude dejar indiferente. No se puede seguir apagando el fuego con más bencina, no es la forma ni el mecanismo ideal para este momento”.

“He informado a la mesa y al Gobierno que no vamos a sesionar, porque si sesiono tengo la obligación de abordar este proyecto, porque está con discusión inmediata. Creo que el Congreso es la instancia que tiene que dar respuestas al país, contribuir a las soluciones. Hoy día, discutir este proyecto lo único que va a provocar es encrespar el ánimo político”.

El legislador aseguró que “lo que tenemos que hacer los parlamentarios es aportar a la solución, y esto significa abrir un diálogo político, tal como lo señaló ayer el Presidente. El Gobierno tendrá que entender, y es un llamado que hago a las autoridades de seguridad, que estamos en la línea de lo que dijo ayer el mandatario. Se requiere paz y diálogo político en busca de soluciones, por lo que no podemos sesionar sobre un proyecto que va a generar de nuevo la discusión en torno a la violencia de los manifestantes y a los abusos de los Derechos Humanos por parte de carabineros”.

Finalmente, Calisto señaló que “esta polarización tenemos que sacarla del debate, porque la gente no quiere que nosotros como parlamentarios sigamos peleando, dando un espectáculo sin una solución de fondo”.

Agencia Uno