Servel no puede ayudar en consulta ciudadana por nueva constitución organizada por las municipalidades

El presidente del Servicio Electoral (Servel), Patricio Santa María, explicó que el organismo no prestará colaboración en la consulta ciudadana que 330 municipalidades realizarán el próximo 7 de diciembre.

En la oportunidad, se consultará a la población si desean o no una nueva Constitución, y el mecanismo que prefieren: Asamblea Constituyente, Congreso Constituyente o Convención Constituyente.

Santa María en entrevista con CNN Chile explicó que “la ley establece al Servel sus atribuciones para realizar elecciones generales y plebiscitos de carácter nacional”.

En la misma línea, aclaró que “aquí se está hablando de una consulta ciudadana. Una consulta que es un mecanismo de participación donde el Servel no tienen ninguna participación, ninguna facultad”.

El timonel del Servel sostuvo que “nosotros, si se hubiese tratado de un plebiscito municipal, lo habríamos organizado como el que se hizo en San Pedro de la Paz, donde se votó entre los vecinos la mantención o no de un humedal”.

Santa María recalcó que “la única razón es una limitación legal. No es correcto decir que acordamos no apoyar el plebiscito. La ley no nos da ninguna facultad. Nos restringe participar en consultas ciudadanas”.

De acuerdo a lo detallado por el directivo, el Servel podría ser sancionado por publicar datos personales, en caso de prestar asistencia en esta consulta ciudadana.

No obstante, se aclaró que el Servel podrá entregar a la Asociación Chilena de Municipalidades el material electoral e información correspondiente a actos eleccionarios anteriores, correspondiente a información pública.