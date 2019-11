Intendente metropolitano anuncia querella por muerte de joven en Plaza Italia

El intendente metropolitano Felipe Guevara aclaró detalles sobre la muerte de un joven de 29 años durante las manifestaciones de ayer a causa, de un paro cardiorespiratorio, donde existe una denuncia del SAMU contra Carabineros por haber “demorado y dificultado” su trabajo a causa del uso de bombas lacrimógenas, perdigones y carro lanzaaguas.

El intendente aseguró que es materia de investigación si los carabineros impidió el trabajo del SAMU. “Los manifestantes actúan en contra de Carabineros y Carabineros responde, eso nada tiene que ver con el joven de 29 años fallecido, no consta en ninguna de la documentación que esta persona estuviera participando en actos vandálicos, es más, no tiene ningún antecedente procesal anterior“, señaló el intendente.

Señaló su pesar por la muerte del joven y aseguró que “se llegará hasta las últimas consecuencias” en la investigación.

“La investigación va a arrojar si hubo responsables si efectivamente hubo negligencia, abuso, corte de protocolo si es que hubo, la investigación va a arrojar esas sanciones“, aseguró.

Guevara aseguró que la Intendencia se querellará el próximo día lunes por la muerte del joven. “Nosotros nos hacemos cargo como gobierno regional y llegaremos hasta las últimas consecuencias”.