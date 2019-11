Diputado Jaime Mulet asegura que Acuerdo Constitucional viene con trampas

El Presidente de la Federación Regionalista Verde Social y diputado, Jaime Mulet, explicó las razones de su colectividad para no firmar el denominado “Acuerdo por la Paz”.

El parlamentario indicó que “hay principalmente dos cuestiones que se contienen en dicho documento, respecto de las que no estamos de acuerdo y encontramos que lo desnaturaliza”. Una de ellas sería lo referido al quórum de 2/3 que impone el acuerdo para aprobar las normas y el reglamento de votación de las mismas.

“Le da poder de veto a un tercio de los convencionales que se elijan, ya que todos los acuerdos para redactar la nueva Constitución tienen que llegar al quórum de las 2 terceras partes, o sea, eso significa en términos prácticos que, por ejemplo, para cambiar una disposición que tenga que ver con el derecho de aprovechamiento de aguas, que a nosotros nos interesa mucho, para que vuelva a ser un bien nacional de uso público completamente, se requieren dos terceras partes”, explicó el parlamentario.

“Sabemos que lo que ha pasado en los últimos 30 años con la Constitución del 80, es que la derecha nunca ha dado los quórum necesarios para hacer los cambios sustantivos que se requieren en Chile, de tal forma que creo que esa es la trampa que lleva envuelta. Es un acuerdo que le puso oxígeno a un Gobierno que estaba acabado”, agregó.

Respecto a la forma en que serán electos los integrantes en caso de Convención Constitucional, Mulet recalcó que “si se van a elegir de la misma manera que nos elegimos nosotros diputados, con la ley electoral actual que favorece a los partidos y desfavorece a los independientes, entonces esa también es una trampa”.

Finalmente, Mulet señaló que en este momento eran urgentes un paquete de medidas que el Gobierno no ha tomado. “Lo he dicho en reiteradas ocasiones, el Gobierno llega tarde a todo, y en esta oportunidad la firma de este acuerdo le permite un respiro, y nos plantea un mando de dudas, pues más bien huele a un entendimiento entre los grupos de poder de siempre que lo han adornado como un gran triunfo, como que hubiéramos ganado la Copa América y esa pirotecnia no es un reflejo de la realidad”, concluyó.