Proyecto permite salida de menores del país con autorización de un progenitor

En la actualidad, si uno de los padres quiere salir con su hija o hijo fuera del país, necesita contar con la autorización del otro progenitor, lo que en los casos de padres que no tienen mayor contacto entre ellos es dificultoso y hasta engorroso.

De ahí que los senadores Carmen Gloria Aravena, Adriana Muñoz, Francisco Chahuán y Kenneth Pugh presentaran una moción para cambiar la actual regulación sobre la autorización judicial que deben tener los menores para salir del país.

La iniciativa será estudiada por la comisión especial encargada de ver proyectos relativos a niños, niñas y adolescentes, y propone flexibilizar la posibilidad del padre o madre diligente de salir fuera del país con un menor de edad sin la autorización del padre o madre que no se encuentre cumpliendo con las obligaciones legales con sus hijos.

Para ello, se propone establecer una autorización judicial sin límite de tiempo en cuanto a sus efectos, en el caso del padre o madre que no cumpla con la relación directa y regular y/o obligación de alimentos con sus hijos.

También se plantea aumentar el tiempo máximo que el menor puede estar fuera del país de 15 a 30 días y ampliar la aplicación de este artículo no solo al padre o madre negligente en cuanto a las obligaciones referidas a la relación directa y regular, sino además a la obligación alimentaria.

Según los autores de la iniciativa, “de esta forma se propone una nueva manera de sancionar a los padres que no cumplen con este deber, así como facilitarle la vida tanto al menor como al padre o madre que cumplen la difícil tarea de educar y sacar adelante a sus hijos sin el apoyo del otro progenitor”.

Actualmente, cuando los padres del menor están casados, se requiere mostrar la libreta de familia en policía internacional. Si el menor viaja con uno solo de los padres, requiere el permiso notarial del padre que no viaja con él, y en caso de que viaje solo, se requiere permiso notarial de ambos padres. Si los padres del menor no están casados y viajan con él, necesitan un certificado de nacimiento del niño junto a las cédulas de identidad de los padres y el hijo.

No obstante, el problema surge cuando los padres ya no están juntos, o nunca lo estuvieron y ahí surgen distintas clases de situaciones como los hijos de padres separados, anulados, divorciados, los hijos nacidos fuera del matrimonio y aquellos que no son reconocidos por su padre.

Según señalan los autores del proyecto, “se estima que nacen cerca de 20.000 niños al año que no son reconocidos por su padre. también existen muchos casos en los que el padre reconoció a sus hijos, pero no vive con ellos. Se estima que este grupo es de entre un 23% y un 34% de los casos, según el quintil de ingresos”.

Es por ello, que son muchos los niños cuya salida del país se ve dificultada en la práctica, pues el padre o madre que desee salir del país con el niño requiere la autorización del otro.

“Esto implica en muchos casos, una verdadera negociación de condiciones de parentalidad en que el menor pasa a ser un simple objeto”, dicen los parlamentarios, razón por la cual presentaron tales modificaciones.