Diputados Soto y Brito entregan carta a La Moneda para solicitar la renuncia del general de Carabineros

Los diputados Raúl Soto (independiente pro PPD) y Jorge Brito (RD) entregaron una carta en La Moneda, dirigida al Presidente Sebastián Piñera, en la que solicitan la renuncia del general director de Carabineros, Mario Rozas. Además pidieron establecer responsabilidades políticas por violaciones a los DD.HH por agentes del Estado.

“Luego de 32 días de crisis social, de movilizaciones en las calles, donde la gente ha expresado su descontento con este gobierno, con la clase política y con el sistema de desarrollo que es injusto y desigual, hacemos un balance bastante negativo del actuar de Carabineros y no nos conformamos con las palabras expresadas en el día de ayer por parte del Presidente Piñera“, señaló Soto.

“Si bien reconocemos que hay un pequeño avance semántico desde el punto de vista que ahora hay un reconocimiento explícito de que han habido abusos, atropellos y violaciones a los derechos humanos, es insuficiente el llamado a la solidaridad y las oraciones en nombre de las víctimas“, agregó el diputado Soto.

“Sabemos que pidiendo la renuncia del general Rozas no se soluciona la crisis. El acuerdo para una nueva Constitución tampoco. La gente lo que nos exige son soluciones concretas y efectivas a las demandas sociales y las más urgentes son pensiones y salarios. Sin embargo, es un paso importante para dar una señal clara al país que los altos mandos van a asumir la responsabilidad por el actuar de sus subordinados, y al mismo tiempo se puede reestructurar el actuar policial dentro del marco de las movilizaciones sociales”, afirmó Soto.

Por su parte, el diputado Brito indicó que “parte del malestar de la gentes es que los abusos quedan totalmente impunes, y en la actualidad creemos que es evidente que han habido órdenes expresas de ir a reprimir, de ir a disparar y gasear a un país completo que estaba pidiendo más democracia”.

“Junto al diputado Soto presentamos un proyecto para permitir la acusación constitucional al General Director de Carabineros. Hoy se le puede exigir responsabilidades políticas a los Comandantes en Jefe de la FF.AA, incluso al Presidente de la República, y es inconcebible que no se le pueda exigir al Director de Carabineros. No hay nadie intocable en Chile, y nosotros vamos a buscar todas las responsabilidades, porque no estamos disponibles para negociar los DD.HH. ni la impunidad”, concluyó Brito.

Aton Chile