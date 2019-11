Comisión Chilena de Derechos Humanos solicitan ampliar plazos para excusarse del Servicio Militar

La Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCHDH), a través de su presidente, el abogado Carlos Margotta, solicitó al ministro de Defensa, Alberto Espina, una prórroga del plazo para que los jóvenes nacidos el año 2001, que no son voluntarios, presenten la documentación para postergar y/o eximirse del Servicio Militar.

El titular de la cartera de Defensa, a cargo de la Dirección Nacional de Movilización Nacional (DGMN), sólo ha extendido el horario extendido hasta las 23:00 horas de hoy, pero sin agregar más días para este trámite.

La CCHDH es enérgica en señalar que se precisa una intervención urgente en esta materia, dado que consideran como una afectación grave de los derechos de los jóvenes chilenos, ante la denegación que han recibido y el condicionamiento para poder efectuar los trámites referentes al cumplimiento del Servicio Militar.

Las fechas publicadas por la DGMN indican que el plazo para presentar un reclamo ante la Comisión Especial de Acreditación, así como para la Postulación a sus Modalidades Alternativas, vence el día de mañana miércoles 20 de noviembre, y en algunos casos, requiere el desembolso de de $ 6.060.- ó $ 13.020.-, según sea el caso.

Esto se suma a las limitaciones operativas que han presentado los Cantones de Reclutamiento y la DGMN, considerando además, que se trata de un trámite que sólo se puede realizar presencialmente. Considerando además, que algunas oficinas de la DGMN sufrieron desmanes, lo que también impactó su capacidad de atención, más la insuficiente dotación de funcionarios de los cantones para atender el flujo de centenares de jóvenes estos últimos días (3 a 4 funcionarios por cantón).

“Entendemos que al mes de marzo, es posible realizar algunas de estas tramitaciones, sin embargo, estimamos necesario que las actuaciones vinculadas al Servicio Militar, le sean aplicadas los mismos criterios que el gobierno ha anunciado para las demás instituciones públicas”, expresó la comisión.

“En el contexto de crisis social que vive el país, en que prácticamente todos los servicios públicos han flexibilizado y ampliado plazos para el cumplimiento de obligaciones, no veo razón de no tomar una medida similar para una materia tan sensible como ésta”, señaló Margotta.

“Han sido reiterados los llamados de autoridades de gobierno a requerir y confirmar estas medidas de flexibilidad”, agregó.

Es por ello que, la CCHDH reiteró públicamente la solicitud al ministro, de una urgente intervención para tomar medidas administrativas, al menos en tres direcciones, que son de su plena facultad como autoridad de gobierno responsable de Defensa Nacional:

1.- Decretar de forma inmediata la ampliación del plazo, para toda tramitación en un rango de al menos 30 días, para garantizar que todo joven chileno que así lo desea, pueda realizar sus presentaciones sin la angustia en que hoy se los mantiene.

2.- Tomar medidas para eliminar todo tipo de costos de estos trámites, tal como se ha realizado en el Registro Civil, como política de gobierno. No vemos ninguna razón que permita justificar que una actuación que es parte de una obligación que el Estado impone a los jóvenes, tenga además asociada costos de alto valor especialmente para los sectores más precarizados.

3.- Instruir y fijar un plazo, para que toda la tramitación en la materia, se incorpore a los sistemas de gobierno electrónico, lo que también es una política de gobierno, para evitar que los jóvenes chilenos puedan ejercer sus obligaciones y derechos de forma más sencilla, y sin requerir desplazamientos.

Agencia UNO.