Ministerio de Transporte informa plan de contingencia para este jueves 21 de noviembre

Tras el anuncio de cuatro nuevas estaciones de Línea 5 de Metro de Santiago, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones modificó el plan de contingencia aplicado durante lo que va de la semana, ajustando los refuerzos de apoyo y extensiones.

Para este jueves 21 de noviembre, se contará con 109 buses de apoyo a Metro distribuidos en 9 servicios y 19 extensiones de servicios, todo esto para facilitar el traslado de los usuarios principalmente en las comunas de Puente Alto, La Florida, La Cisterna y Maipú.

Este miércoles 20 de noviembre, el peak de buses en operación alcanzó a los 5.916 equivalentes a un 100% de operación de un día normal a. A estos se sumaron los 114 buses de apoyo que operaron en las estaciones de metro y 19 extensiones.

La mañana estuvo marcada por las manifestaciones de taxis y taxis colectivos en distintos puntos de la ciudad, especialmente en San Bernardo, La Cisterna, Puente Alto y Maipú. Las caravanas de automóviles provocaron alta congestión en toda la ciudad.

Además, retraso en circulación por daños de cruces semaforizados en gran parte de la ciudad. La UOCT reportó que eran 142 los semáforos apagados durante la mañana.

A continuación, se detalla el plan:

1.- METRO:

Metro de Santiago sigue ampliando el funcionamiento de la red de acuerdo con el programa de restablecimiento de estaciones dado a conocer la semana pasada. Mañana, jueves 21 de noviembre, el servicio de trenes de Línea 5 sumará las estaciones Gruta de Lourdes, Blanqueado, Lo Prado y Pudahuel.

Con estas nuevas aperturas, este jueves Metro tendrá seis de sus siete líneas parcialmente operativas con 98 estaciones habilitadas de las 136 que tiene en servicio.

Para el lunes 25 de noviembre, se anunció que Línea 4ª (único trazado que aún se mantenía completamente suspendido) volverá a operar entre La Cisterna (combinación con Línea 2) y Vicuña Mackenna (combinación con Línea 4), con una sola detención intermedia en estación Santa Rosa.

Dado lo anterior, el servicio operará este jueves 21 de noviembre entre las 6:00 y las 20:00, con las siguientes líneas y estaciones disponibles:

Línea 1 entre Pajaritos y Los Dominicos (Neptuno y San Pablo no están disponibles) con las estaciones Baquedano y Santa Lucía cerradas y sin detención de trenes; mientras que Los Héroes estará disponible solo para realizar combinación entre Líneas 1 y 2.

Línea 2 entre La Cisterna y Vespucio Norte: con servicio en El Parrón, Lo Ovalle, Ciudad del Niño, Lo Vial, San Miguel, El Llano, Franklin, Rondizzoni, Parque O’Higgins, Toesca, Santa Ana L2, Cal y Canto, Patronato, Cerro Blanco, Cementerios, Einstein, Dorsal Y Zapadores

Línea 3: con servicio en Los Libertadores, Vivaceta, Conchalí, Plaza Chacabuco, Hospitales, Cal y Canto, Plaza de Armas L3, Universidad de Chile L3, Matta, Irarrázaval L3, Monseñor Eyzaguirre, Ñuñoa, Chile España, Villa Frei, Plaza Egaña y Fernando Castillo Velasco.

Línea 4 entre Plaza Puente Alto y Tobalaba: con detención en Cristóbal Colón, Francisco Bilbao, Príncipe de Gales, Simón Bolívar, Plaza Egaña, Los Orientales, Grecia, Los Presidentes, Quilín, Vicuña Mackenna, Vicente Valdés, Sótero del Río, Las Mercedes y Plaza de Puente Alto.

Línea 4ª: completamente cerrada.

Línea 5 entre Pudahuel y Vicente Valdés: con detenciones en Lo Prado, Blanqueado, Gruta de Lourdes, Quinta Normal, Santa Ana, Plaza de Armas, Bellas Artes, Parque Bustamante, Santa Isabel, Irarrázaval, Ñuble (Disponible solo para combinar), Rodrigo de Araya, Carlos Valdovinos, Camino Agrícola, San Joaquín, Mirador y Bellavista La Florida.

Línea 6: con las estaciones Cerrillos, Lo Valledor, Franklin L6, Ñuble (Disponible solo para combinar), Estadio Nacional, Ñuñoa, Inés de Suárez y Los Leones.

Las combinaciones que estarán disponibles son:

• Universidad de Chile, entre Línea 1 y Línea 3.

• Los Leones, entre Línea 1 y Línea 6.

• Tobalaba, entre Línea 1 y Línea 4.

• Cal y Canto, entre Línea 2 y Línea 3.

• Santa Ana, entre Línea 2 y Línea 5.

• Franklin, entre Línea 2 y Línea 6.

• Ñuñoa, entre Línea 3 y Línea 6.

• Irarrázaval, entre Línea 3 y Línea 5.

• Plaza Egaña, entre Línea 4 y Línea 3.

• Plaza de Armas, entre Línea 5 y Línea 3.

• Los Héroes (Línea 1 y Línea 2) y en Ñuble (Línea 5 y Línea 6) los pasajeros no pueden ingresar ni salir de la estación, sólo hacer combinación.

2.- EFE:

Para este lunes Metrotren Nos tendrá operará desde las 6:00 hasta las 20:30.

Metrotren Rancagua iniciará sus operaciones desde Santiago a las 6:10 y desde Rancagua a las 5:45. Durante la tarde, el último tren desde Santiago saldrá a las 20:00 y desde Rancagua a las 18.30 horas.

Merval iniciará sus servicios a las 06:15 desde estación Puerto y a las 06:15 desde Limache.

El servicio Alameda – Chillán saldrá desde Santiago hacia el sur a las 7:25 y desde Chillán a las 6:10. En tanto, el último servicio desde Alameda hacia el sur será a las 19:25 y a las 15:00 desde Chillán a Santiago.

Durante la jornada, se irá evaluando los horarios de cierre de operaciones de ambos servicios.

3.- BUSES:

Para este jueves 21 de noviembre, el plan de transportes contempla refuerzos de frecuencias. El inicio de operaciones de los buses se realizará a partir de las 5:30 con todos los servicios habituales.

Respecto a los buses de apoyo, habrá 109 buses adicionales para reforzar la operación que se distribuirán en 9 servicios que permitirán a los usuarios de las comunas de Puente Alto, tener una alternativa de transporte en los tramos en que no está funcionado Metro. En caso de requerir más apoyos por aumento de aglomeraciones se activarán más servicios de buses.

Debido a la apertura de (M) Pudahuel, el apoyo a Metro que iba desde Plaza Maipú a (M) Quinta Normal acorta su recorrido y llega solo hasta estación Pudahuel.

Debido a la apertura de (M) Pudahuel, servicio I02 ahora se extiende solo hasta (M) Pudahuel y ya no hasta (M) Pajaritos.

Los recorridos de apoyo a Metro y las demás extensiones, según la programación del día, debería extenderse hasta las 20:30, mientras que los servicios habituales tendrán los últimos despachos a las 22:00 para finalizar los servicios a las 22:59.

Durante la jornada, se irá evaluando los horarios antes indicados y se informará si existe alguna modificación en los horarios de cierre de operaciones.

La información estará disponible en nuestros canales oficiales de atención: página web www.red.cl, Call Center gratuito 800 73 00 73 (desde teléfonos fijos) o al 600 730 00 73 (desde celulares y/o regiones) y Twitter @Transantiago y @Red_Movilidad. Paralelamente habrá monitores en puntos neurálgicos que estarán apoyando en terreno.

4.- EJES EXCLUSIVOS:

Los ejes Gran Avenida, Alameda-Providencia-Apoquindo, Independencia, Santa Rosa, Recoleta y Vicuña Mackenna se mantienen como exclusivos para el transporte público, con el objetivo de asegurar el traslado expedito de las personas. De esa forma, los vehículos particulares no podrán utilizar las vías exclusivas y deberán buscar calles alternativas.

5.- BUSES RURALES E INTERURBANOS:

Dado el mayor flujo que se espera por el retorno de pasajeros, y para el correcto funcionamiento y la seguridad de conductores y usuarios, se mantendrá el resguardo para los terminales de buses urbanos e interurbanos. El horario de funcionamiento de estos recintos será:

Terminal San Borja: 5:30 am a 00:00 hrs.

Terminal Alameda Tur Bus: 6:00 am a 1:30 am

Terminal Alameda Pullman Bus: 7:00 am a 21:00 pm

Terminal Sur: 04:30 am a 1:15 am

Terrapuerto Los Héroes: 7:00 am a 22.00 pm (Horario sujeto a confirmación de servicios).

6.- TAXIS Y TAXIS COLECTIVOS:

Al igual que en días anteriores, y gracias al compromiso de los dirigentes gremiales y responsables de líneas de taxis colectivos, los servicios se mantendrán de forma habitual, con extensiones hasta el centro de Santiago y hasta estaciones de Metro que se encuentren habilitadas. Esto principalmente en las comunas de Maipú y Puente Alto.

Agencia Uno