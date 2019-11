Correa Sútil critica declaración de FFAA por informe de Amnistía: “No son deliberantes, el ministro de Defensa habla por ellas”

En entrevista con la Mañana Interactiva de Radio Agricultura, el abogado constitucionalista Jorge Correa Sútil criticó que las Fuerzas Armadas (FFAA) hicieran una declaración conjunta para responder el informe de Amnistía Internacional que cuestionó su trabajo durante el Estado de Emergencia.

“Yo no sé si hubo ruido de sables o estoy entendiendo mal, pero las Fuerzas Armadas sacan declaración conjunta polemizando o rebatiendo el informe de Amnistía Internacional”, expresó.

Explicando que bajo su interpretación “pueden estar pasando que las FFAA entienden que pueden entrar al debate público y, en ese caso, estaríamos con unas Fuerzas Armadas deliberantes”.

Explicó que no es relevante si tienen o no razón, el punto para Correa Sútil es que “salieron a hablar, salieron a polemizar”, preguntándose y “¿mañana van a polemizar con lo que dijo el Partido Socialista o la UDI?”.

Reiteró que “las FFAA no son deliberantes, el ministro de Defensa habla por ellas, esa es la regla de Chile desde siempre”.

“Las únicas veces que recuerdo han salido a hablar por su cuenta es en 1924 y luego para el Informe Retting que salieron a contestarle”.

Para el ex subsecretario lo sucedido es grave y sólo se puede interpretar como que el Ministro de Defensa, Alberto Espina, no entiende su rol o que no le hicieron caso.

“Hay dos posibilidades: que no se sienten suficientemente representadas por el Gobierno y, entonces, hacen ruido de sables o dos, que el ministro de Defensa (Alberto Espina) no entiende mucho y conversó de esta declaración y no entiende que él, es el jefe de las Fuerzas Armadas, y quiere decir que hay que sacarlo”, argumentó el constitucionalista.

“O las Fuerzas Armadas le dijeron mire queremos que usted declare esto y el ministro de Defensa les dijo: no, y ellos respondieron, entonces, lo voy a hacer igual. En ese caso, tenemos unas FFAA no obedientes”, explicó.

Correa Sutil enfatizó “sería importante que el ministro aclare” lo sucedido.