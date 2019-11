Según Conapyme, 20 mil pueden ir a quiebra y 100 mil personas quedar sin empleo

El presidente de la Confederación Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa de Chile (Conapyme), Germán Dastres, advirtió que cerca de 20 mil pymes podrían declararse en quiebra y afectar a 100 mil trabajadores.

El dirigente, según consigna CNN Chile, manifestó que las ventas incluso han caído en punto muerto.

“Los colegas no están produciendo más allá del 30% y en el caso del comercio, en algunos casos la venta se ha venido a punto muerto. Si la empresa no tiene ventas, aunque sea la mejor empresa del mundo, va a quebrar, porque no tienen ni siquiera cómo pagarle el sueldo a los trabajadores”, aseveró.

Dastres detalló que los rubros más afectados han sido el comercio, la manufactura, metalmecánica y la elaboración de muebles.

“He conversado hoy día con un par de colegas y ellos tenían hasta antes de la crisis 30 trabajadores y hoy día solamente están con 14 y siguen complicados”, relató.

Conapyme ha estimado que cerca de 50 mil trabajadores se verán afectados por la situación de las pymes, aunque la cifra puede ser el doble, de acuerdo al dirigente.

“Yo creo que fácilmente nos vamos sobre los 100 mil trabajadores”, dijo Dastres.

Aton Chile