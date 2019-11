Tomás Jocelyn-Holt cumple reclusión nocturna al negarse a pagar multa por fumar

Este jueves, el ex candidato presidencial Tomás Jocelyn-Holt cumplió su tercera noche de reclusión nocturna en el centro penitenciario de Blas Cañas, ubicado en el centro de Santiago.

El político fue sorprendido fumando en una plaza de Las Condes, luego de que el alcalde la comuna, Joaquín Lavín, impusiera en 2018 una ordenanza municipal en donde se prohíbe consumir cigarro en estos espacios al aire libre. Por la infracción, se le cursó una multa de 5 UTM ($246.245).

Pero se negó a pagarlas. Así que su pena fue reemplazada por 15 noches de reclusión nocturna.

Jocelyn-Holt ha ido comentando en su cuenta de Twitter como ha sido la experiencia. El miércoles publicó una selfie afuera del recinto penitenciario y escribió: “Para bajarles la ansiedad a mis hijas y mi mujer, les digo al despedirme.. ‘denme un beso que tengo que ir al club’… Al menos se rieron”.

“Me llamó la atención el buen clima entre todos. Muy amables. Estaba sensible por notar si habían trenzas que abusaran del poder mutuo, gente muy desadaptada o incapaz de relacionarse… y nada que ver. Incluso me encontré con un compañero de universidad de los ’80. Pasamos revista a todos”, contó.

“Me ofrecieron quedarme solo en la enfermería y dije que NO… NO tiene sentido hacer esto a propósito para no aprender bien de la experiencia. Me tocó un privado (dividido por cortinas) con un nuevo y otro con reclusión nocturna por 5 años que lo habían traído porque en el otro penal lo había hostilizado”, agregó al relato.

En la previa jornada, complementó que “a diferencia de ayer y anteayer, y a pesar del paro nacional anunciado para hoy, y los hueveo de Pío Nono y una barricada importante en Alameda con la UC, me fue más fácil llegar hoy al penal. De hecho soy el primero. Mis compañeros se toman el night cap en botillería cercana“.