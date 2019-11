Amenazan con arma blanca a concejala de Ñuñoa para robarle el auto: manifestantes y carabineros la ayudaron

View this post on Instagram

Hoy viví la experiencia más terrorífica de mi vida, un delincuente armado, amenazandome de muerte me hizo bajar de mi auto y me lo robó en #Providencia, jóvenes que se manifestaban en el lugar me contuvieron y sin pensarlo un minuto, corrieron hacia un carro de FFEE (con quienes supuestamente debían enfrentarse) a pedirles apoyo para mi. Los carabineros, sin dudar, comenzaron una persecución cinematográfica que en 10 minutos, terminó con el ladrón detenido, recuperando mi auto y todas las especies. Este equipo de hombres y mujeres, estan conmigo en esta foto, fueron mis héroes esta noche, más que haber recuperado todo lo material, es la satisfacción de saber que hay un delincuente menos en la calle. Gracias infinitas al grupo ECO 20 @carabchile no saben la satisfacción que siento de poder agradecer, de alguna manera, tanta nobleza y profesionalismo, y con una empatía frente a mi vulnerabilidad que nunca podré olvidar. Gracias totales 👏💗