El relato del camarógrafo de CHV que fue herido con perdigones: "Me toco y veo que es sangre"

El camarógrafo de CHV César López relató este viernes la situación que terminó con balines impactando en su rostro y pierna, en inmediaciones de Plaza Italia, mientras grababa imágenes para el matinal de dicho canal.

“Iba a grabar al lado del Teatro de la Chile, tomo el celular y empiezo a grabar. No había disturbios, no se veían muchachos con piedras ni nada. De repente, estaba grabando y veo que una turba viene hacia a mí”, describió en conversación con CHV Noticias.

En su relato continuó diciendo que “de repente pasa la turba y veo que Carabineros viene y escucho como tres escopetazos, después cuando ya empecé a sentir dolor, me fui a la entrada de un edificio y, ahí me quedé un rato, y empecé a sentir algo mojado en el pecho y me toco y veo que es sangre y pasó un manifestante y me dice ‘oye, te llegó un balín’”, explicó.

Luego fue atendido por personal de la Cruz Roja, apostado permanentemente en el sector y posteriormente se le realizaron exámenes en un recinto asistencial: tenía heridas en el rostro y una pierna.

“Después me sacaron un scanner a la cara y a las piernas. Lo primero que arrojó el scanner es que en la cara tenía un balín, que era una mezcla de metal con goma, porque supuestamente brillaba, que no debería brillar el balín si es de goma, lo que me dijo el doctor”, señaló López.

Ahora la investigación se centra en si los balines que alcanzaron al camarógrafo fueron percutados por carabineros, puesto que se había suspendido el uso de esa herramienta antidisturbios hasta esclarecer su composición.

Aton Chile