José Maza frente a saqueos e incendios: "También hubiera sacado los militares a la calle"

El astrónomo José Maza analizó el estallido social del país y afirmó que si a él le hubiera tocado tomar la decisión, también hubiese declarado el Estado de Emergencia debido a la cantidad de vandalismo en las calles.

“Creo que era una decisión muy difícil, a mí no me gusta que haya estado de emergencia ni toque de queda; pero ¿cuál era la alternativa?, ¿con qué parabas todos los saqueos, todos los incendios? Si yo hubiera tenido que tomar la decisión, también hubiera sacado los militares a la calle“, dijo en una entrevista a La Tercera.

“Yo estoy totalmente en contra de los excesos policiales. Pero me pasa también que cuando hay un saqueo y luego queman un supermercado, me quedo mudo. No entiendo”, agregó, complementando que cuando se siniestra un local comercial se pierden puestos de trabajo.

Su mirada al actuar de Carabineros también es crítica: “Es inaceptable que los carabineros le disparen balines a la cara a los jóvenes que están en un mitin. Esos fusiles son para enfrentar motines, no mitines. Parece que el general director de Carabineros escuchó mal o confundió las palabras”.

Consultado si le gustaría integrar una Convención Constituyente para redactar una nueva Carta Magna, el académico respondió que el está de acuerdo con una que solo hayan ciudadanos electos y si viera un espacio conducente para expresar sus ideas, él estaría dispuesto a pensarlo.

Por ello dijo que “creo que yo puedo presentar un punto de vista: la educación -que es la madre de todas las batallas- y el apoyo a la ciencia y tecnología son dos cosas sine qua non para ser un país desarrollado. Lo mismo industrializarnos. Esas tres cosas yo las tengo clarísimas en mi cabeza…”.